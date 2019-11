Cermaq vil bidra til sporbarhet av laksens liv ved hjelp av blockchain

Som følge av at konsumenter i økende grad er opptatt av hvor maten de spiser kommer fra, vil Cermaq ved hjelp av QR-kode og blockchainteknologi gi forbrukere informasjon i tekst og bilder om hvordan laksen har levd.

Gjennom denne teknologien vil Cermaq, med sitt samarbeid med Labeyrie som er en av Frankrikes mest kjente merkevarer innen røkelaks, forsikre forbrukerne om at maten er trygg å spise og at den er blitt produsert på en bærekraftig måte.

Sporbarhet i fokus

Cermaq vil sørge for at det følger en komplett «lakse-CV» med all laks selskapet selger. I selskapets pressemelding står det at CVen vil inneholde informasjon om hvilket opphav fisken har, når eggene ble klekket, hvilket settefiskanlegg den har vært i, hvor stor den var da den ble satt ut i sjøen, hvilket sjø-anlegg den kommer fra, samt fiskehelse og -velferdsinformasjon som hvilke vaksinasjoner den har fått, hvilket fôr den har spist, og når og hvor den ble slaktet.

Ved å scanne QR-koden på laksen i butikken, vil du få tilgang til laksens CV på mobilen.

- Dette er et nytt og spennende prosjekt, som setter enda større fokus på åpenhet og sporbarhet i alle ledd. Det er noe vi som selskap er veldig opptatt av, men også noe vi ser at forbrukerne både ønsker og forventer, sier Brede Løfsgaard, salgsdirektør i Cermaq Norway i en pressemelding.

Les meldingen her.