Roger Berntsen mener utsiktene for Mowi er gigantiske

Aksjeekspert Roger Berntsen er mer opptatt av enkeltselskaper og sektorer enn prisingen av alle aksjene på Oslo Børs samlet.

Han ser på hva han mener har muligheter lengre frem i tid.

- Offshore må man unngå av naturlig årsaker. Vi liker ikke den gjelden som er der. Og det er jo åpenbart at det som er knyttet til stål ruster jo å, så det blir ikke bedre, sa han i FaTV onsdag.

Sjømat er favoritt

Sjømatsektoren, derimot, er en favoritt som Roger Berntsen har holdt på lenge. For flere år siden uttalte han for eksempel at Marine Harvest, nå Mowi, skulle han ha til evig tid.

Og det har ikke oppstått som gjør at Berntsen endrer på det synes. Tvert i mot,

- Sjømatsektoren, den kommer vi jo alltid innom her, Mowi og Salmar spesielt, de er mine klare favoritter. Og de har jo gjort det bra de siste årene. De er tett på, Mowi er i hvert fall, tett på all-time high.

Er aksjen dyr?

- Så er spørsmålet. Er aksjen dyr, som mange hevder, eller er det vanskelig å sette en pris på Mowi fordi utsiktene er så, egentlig gigantiske? Og jeg tilhører jo de som mener det er vanskelig å sette to streker under en verdi på Mowi i dag, sa han og la han til at her er det bare å være med.

Tomra er en også en av Berntsens favoritter, til tross for at den prises på en P/E på rundt 30 - 40.

- Jeg orker ikke kjøpe et selskap som har en Price Earning på 30 eller 40 - eller 90, eller 210, kommenterte Trygve Hegnar, blant annet.

Du kan også høre hele intervjuet med Roger Berntsen på vår podcast