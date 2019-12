Utvalg vil opprette «fiskeripoliti»

Et utvalg som har fått i oppdrag å gi råd om framtidens fiskerikontroll, leverte sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet fredag.

I rapporten foreslår de blant annet å opprette et eget fiskeripoliti, en ny etterretningssentral for fiskerisaker, to nye fiskekrimsentre og en ny felles operativ overvåkingssentral for fiskeriene. Dessuten foreslås det at to statsadvokater skal styre alle fiskerisakene, skriver

I tillegg foreslår utvalget at norske fiskere skal telle hver torsk, sei, hyse og krabbe de fisker.

Totalslakt

– Slik kontrollsystemet er i dag, er muligheten stor for å omgå det. Dermed er risikoen stor for ulovlig omsetning av fisk, sier Nofima-sjef Magnar Pedersen, som har ledet utvalget, ifølge avisen.

Den 250 sider lange rapporten slakter kontrollen med norsk fiskerinæring. Den trekker blant annet fram at det ikke finnes noen nasjonal oversikt over fiskekjøpere og -kvoter, at fangstinformasjon er basert på manuell rapportering gjort av fiskerne og at få lovbrudd blir etterforsket og anmeldt.

– Mange gode forslag

Fiskeridirektoratet mener at det er mange gode forslag i rapporten.

– Utvalget peker på en rekke viktige og nødvendig tiltak, som er på linje med de behov Fiskeridirektoratet har signalisert de siste årene. Vi skal gå nøye gjennom utredningen og si vårt om de enkelte endringsforslagene, skriver fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Ett av tiltakene utvalget foreslår, er en omorganisering av kontrollfunksjonen i direktoratet.

– Omorganisering er en naturlig utvikling for en etat. Samtidig er det sånn at en omorganisering alene ikke løser de grunnleggende utfordringene i dagens ressurskontroll. Andre endringer under punktene digitalisering og regelverk er mer avgjørende, skriver Holmefjord i pressemeldingen.