Julerally for lakseprisen

– Jeg tror at dette er en dag hvor mange forsøker å presse den siste dråpen ut av sitronen før jul, sier en oppretter til IntraFish.

Han sier at mange gikk høyt ut tidligere i dag, men at noen måtte gå litt ned for å få solgt. Uansett om det er litt prisnedgang intradag, er prisnivået mye høyere enn forrige fredag, trekker han frem.

En eksportør melder om priser som er opp rundt fem kroner pr. kilo sammenlignet med forrige fredag.

- Det er psykologi i markedet. Uke 50 skal liksom alltid være så bra, men samtidig vet vi at det blir tatt opp mye mer fisk neste uke. Vi får se hvor lenge prisene holder seg. I uke 51 pleier det å roe seg kraftig ned, sier han til nettavisen.

Lakseprisen 3-4 kg: 61-63 kroner 4-5 kg: 63-65 kroner 5-6 kg: 66-70 kroner 6+ kg: 70 kroner og oppover IntraFish

En annen markedsaktør IntraFish har snakket med melder om prisindikasjoner på nivåene 63-66, 64-68 og 68-70 kroner pr. kilo for henholdsvis vektklassene 3-4 kilo, 4-5 kilo og 5-6 kilo.

Uvær dro opp prisen

Den tredje eksportøren nettavisen har snakket med mener imidlertid at prisoppgangen er skjør.

– Det ble et lite rally denne uken, siden uværet nordpå bidro til å dempe utbudet. Sånn sett kommer det i alle fall ikke noe mindre fisk neste uke. Vi er svært forsiktig på disse nivåene, sier han.

Eksportøren mener at prisnivået er i ferd med å sette seg på mellom 64 og 68 kroner pr. kilo i Nord- og Midt-Norge.

– Det er mange ulike priser i dag, men mye avhenger av hvem som kjøper, og hvordan sammensetningen av partiet er. Som vanlig er det også ekstra høye priser om du kan levere storfisk til flymarkedet, sier en annen eksportør.

Indeks opp

Fredag ettermiddag var Oslo Børs' sjømatindeks opp 0,70 prosent. Vinnerne var Salmones Camanchaca og Lerøy Seafood som steg henholdsvis 1,85 og 1,84 prosent.

SalMar endte opp 1,5 prosent, mens også Austevoll Seafood, Norway Royal Salmon, Mowi og Bakkafrost stengte i pluss.

The Scottish Salmon Company og Grieg Seafood endte uken med et aksjefall på henholdsvis minus 0,18 og 0,70 prosent.