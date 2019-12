Mistanke om sykdom ved NRS-anlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Det er et virus som kan føre til sykdom på laks.

Lokaliteten drives av Norwegian Royal Salmon (NRS) Farming AS. Fiskeselskapet varslet Mattilsynet med mistanken i går. Mistanken kommer fra positive analyseresultater.

– For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, skriver Mattilsynet i pressmeldingen.

Finansdirektør Ola Loe i Norway Royal Salmon forteller til TDN Direkt at fisken er under slakting og har vekt over fem kilo. Han anslår at biomassen er i overkant av 2.500 tonn.



Mistanke eller påvisning av sykdommen gjør at man ikke kan eksportere laks til Kina, eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

NRA-aksjen er opp 0,50 prosent til 243,20 kroner fredag. Hittil i år har aksjen steget 35,87 prosent.