Aksjekursen i Andfjord Salmon har nesten doblet seg siden februar

I starten av februar i år hentet Andfjord Salmon 150 millioner kroner for å bygge et landbasert gjennomstrømningsanlegg for lakseoppdrett på Andøya i Nordland.

Pengene ble hentet til en prising på 450 millioner kroner, og emisjonen ble fulltegnet på to dager. Siden den gang har prisingen skutt i taket. I slutten av august ble oppdrettsselskapet notert på OTC-listen til en verdsettelse på 747 millioner kroner og en aksjekurs på 25 kroner.

Mandag ettermiddag sto kursen i 29,50 kroner, noe som priser egenkapitalen til 881 millioner kroner. Siden emisjonen i februar har dermed aksjeverdiene økt med 96 prosent.

– Vi opplever investorinteressen som god, og det er nå i overkant av 150 aksjonærer med oss, hvor mange har signalisert at de ønsker å være med oss på lang sikt, sier gründer og arbeidende styreleder Roy Bernt Pettersen i Andfjord Salmon.

Snart smoltutsett

Andfjord Salmon har allerede igangsatt byggingen av et stort laksebasseng med gjennomstrømningsanlegg, som skal kombinere det beste fra tradisjonell oppdrett i sjø med fordelene fra landbaserte anlegg.

UNDER BYGGING: Illustrasjon av området der det landbaserte anlegget kommer. Foto: Andfjord Salmon

Gjennomstrømningsteknologien skal sørge for at rent atlanterhavsvann på 7 grader pumpes fra 160 meters dybde og inn i anlegget på land.

– Vi løfter ikke vannet, men skyver det inn med en propell i rørene. Det gjør at energikostnaden kommer til å være under en krone pr. produserte kilo laks, sier han.

– Når skal den første smolten settes ut?

– Den første smolten skal settes ut våren 2020, og vi er «on track». Jeg har nettopp vært på en befaring av yngelen som er stasjonert i et anlegg i Troms, og det ser lovende ut, sier Pettersen.

I det første bassenget skal det produseres 1.000 tonn laks årlig med en snittvekt på i overkant av fire kilo.

SJEFSBYTTE: Andfjord Salmon har nylig utnevnt Martin Rasmussen (t.v.) til ny adm. direktør. Gründer og største eier Roy Bernt Pettersen (t.h.) skal fortsette som arbeidende styreleder. Foto: Andfjord Salmon

10.000 tonn årlig

Ifølge gründeren er bassengene under bygging hos Highcomp utenfor Haugesund, mens pumpene blir levert av Alfa Laval, tidligere Frank Mohn, i Bergen. For ham er det viktig å velge leverandører som har tilholdssted i Norge.

– Nå jobber vi med å lage traseen og betongdemningen mellom sjøen og bygningsgropen. Den vil være ferdig rundt nyttår. Vi forventer at det første bassenget blir klart i månedsskiftet mars/april, mens rørene og bygget vil være klare senest i mai, sier han.

Andfjord Salmon har fått konsesjon til å drive oppdrett av 10.000 tonn laks årlig, og ifølge Pettersen vil anlegget være lusefritt, rømningssikkert og fritt for forurensning.

– Vår visjon er å bygge et fremtidsrettet bærekraftig oppdrettsanlegg. Vi har startet en reguleringsplanprosess i Andøy kommune hvor målet er å få på plass en produksjon på 70.000 tonn årlig, sier han.

NEST STØRST: Investor Kristian Gjertsen Lundkvist eier Andfjord Salmon-aksjer for 165 millioner kroner. Foto: Anne Charlotte Schjoll

Til sammenligning har USA-baserte Atlantic Sapphire tidligere uttalt at målet er å produsere 90.000 tonn laks årlig. Tidligere i år ble imidlertid ambisjonene for 2031 oppjustert til 220.000 tonn.

Venter høy lønnsomhet

I forrige uke fikk Andfjord Salmon tildelt 14 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for utvikling av det første bassenget.

– Hvor god vil lønnsomheten bli?

– Vi har laget et budsjett som viser at lønnsomheten vil kunne konkurrere med de tradisjonelle anleggene i sjøen. Vår kalkyle viser at en operasjonell EBIT-margin på 33 prosent er innen rekkevidde, sier Pettersen.

– Har dere ambisjoner om å gå på børs?

– Vi skal bygge det første bassenget først, så skal vi vurdere en børsnotering i løpet av neste år. Siden vi er notert på OTC-listen, ligger det litt i kortene at en børsnotering er noe vi ønsker, og du kan se på dagens notering som en slags oppvarmingsøvelse, sier han.

– Vil det være ytterligere emisjonsbehov?

– Når vi skal begynne å bygge de ti neste bassengene, vil vi gå ut i markedet for å hente mer penger, sier gründeren.

– Unik lokasjon

Største aksjonær i Andfjord Salmon er Roy Bernt Pettersen med rundt 7,4 millioner aksjer, som etter dagens kurs er priset til 219 millioner kroner. Som nummer to på aksjonærlisten finner man investor Kristian Gjertsen Lundkvist, som eier aksjer for 165 millioner kroner. Han er full av lovord om Andfjord Salmon.

– Selskapet har en helt unik lokasjon og en patentert teknologi som vil sikre at anlegget får tilført rent vann fra der verdens beste laks lever. Du har rett temperatur hele året som vil sikre at laksen får de beste oppvekstvilkårene, med veldig lavt energiforbruk. Laksen vil også være uten noen form for bismak eller lus, sier Gjertsen Lundkvist, og legger til:

– Vi tror på et stabilt voksende marked, siden verden trenger proteiner. Andfjord Salmon er bærekraftig på alle måter, og det er mange flinke folk som står bak selskapet.

Svindal er med

Tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal kom også inn på eiersiden i forbindelse med emisjonen tidligere i år. Han eier aksjer for rundt en million kroner og har dermed hatt en verdistigning på 500.000 kroner.

AKSJONÆR: Aksel Lund Svindal har doblet pengene sine i Andfjord Salmon. Foto: NTB Scanpix

Bik Bok-gründer Karstein Gjersvik har gått tungt inn i Andfjord Salmon og eier rundt 12,7 prosent av aksjene, og dermed papirverdier for 112 millioner kroner. De tidligere Eiendomsspar-toppene Martin Traaseth og Olaf Gauslå eier henholdsvis 3,5 og 3,7 prosent av aksjene.



Hallvard Flatland er gjennom Euro TV også høyt på aksjonærlisten med aksjer for i overkant av 22 millioner kroner. Også døtrene hans, Katarina Flatland Dobloug og Bettina Flatland er på eiersiden. På generalforsamlingen i juni ble sistnevnte valgt inn som styremedlem.