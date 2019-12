Helge Gåsø selger Frøy Gruppen, får NTS-aksjer for 3 mrd.

NTS vil gjennom denne transaksjonen styrke sin posisjon betydelig både innenfor oppdrett av laks og servicetjenester til havbruksnæringen.

Gåsø Næringsutvikling blir som et resultat av dette største eier i NTS. Det skjer ved utstedelse av 46,5 millioner nye aksjer i NTS, som vil tilsvare 39 prosent av aksjene i den utvidede, trønderske havbruksgiganten.

Basert på mandagens kurs, 62,50 kroner, får Gåsø Næringsutvikling, som eies av Helge Gåsø, sønnen Anders Gåsø og datteren Christine Gåsø Krogstad, oppgjør i aksjer verdt rundt 3 milliarder kroner.

«Langsiktig»

Avtalen gir Gåsø seks måneders bindingstid på de nyutstedte NTS-aksjene, men overfor Finansavisen gjør han det klart at han ikke har noen planer om å selge:

– For meg er dette en langsiktig investering som ikke har noen planlagt horisont. Vi gjør ikke dette for pengenes del, da kunne vi sikkert funnet andre måter via private equity-markedet eller ved å selge aksjene i Norway Royal Salmon.

– Avtalen om å slå Frøy Gruppen sammen med NTS er en industriell løsning som kan gi grunnlag for en sunn utvikling og verdiskaping, sier Gåsø.

– Å gå inn med vår virksomhet i NTS skaper stort grunnlag for videre utvikling av NTS som et ledende selskap innenfor havbruksservice. At det i tillegg driver oppdrett gjør det ekstra interessant. Vi ser transaksjonen som en måte å sikre arbeidsplasser og aktivitet i alle geografiske områder det fusjonerte selskapet i dag opererer i, sier Gåsø.

Fikk bistand av Danske

Styreleder Roger Granheim i NTS sier at avtalen med Gåsø Næringsutvikling er kommet i stand etter en gjensidig kontakt som har utviklet seg over tid.

På spørsmål om hvor lenge forhandlingene har pågått, svarer han at «det gikk relativt raskt da vi først bestemte oss for å finne sammen».

Bytteforholdet i transaksjonen er fastsatt til 61/39. Verdsettelsen, og dermed bytteforholdet, er basert på forhandlinger mellom partene og underbygget av uavhengige verdivurderinger innhentet fra Danske Bank.

At Frøy Gruppen blir en del av det integrerte havbrukskonsernet NTS styrker NTS' posisjon kraftig innen brønnbåt, servicetjenester og lakseoppdrett. Det får en flåte på 16 brønnbåter, 66 servicefartøyer og fire fraktefartøyer og blir største enkelteier i Norway Royal Salmon med i overkant av 16 prosent av aksjene.

Styret i NTS anbefalte mandag avtalen med Gåsø Næringsutvikling om fusjon med Frøy Gruppens brønnbåt- og servicetjenester.

«Økt konkurransekraft»

Mens NTS hittil har hatt sin hovedaktivitet i Trøndelag og nordover, har Frøy Gruppen hatt sine operasjoner langs store deler av norskekysten. Det kombinerte selskapet har som ambisjon å styrke markedsposisjonen gjennom et forbedret tilbud til sine kunder.

– Avtalen styrker vår posisjon som et havbrukskonsern med høy vekst innenfor både oppdrett og servicetjenester til havbruksnæringen i Norge. Med Gåsø Næringsutvikling som ny og stor aksjonær befester vi det midtnorske eierskapet i NTS. Fusjonen gir oss samtidig økt konkurransekraft både i eksisterende og nye markeder, sier adm. direktør Harry Bøe i NTS.

NTS omsatte i fjor for i overkant av 1,5 milliarder kroner, mens Frøy Gruppens samlede omsetning var på om lag 1 milliard kroner.

Etter fusjonen får NTS rundt 800 ansatte fordelt på kontorer og landbaser fra Hordaland i sør til Storslett i Nord-Troms.

AKSJER OVERFØRES: NTS blir ny eier av Gåsø Næringsutviklings aksjepost i Norway Royal Salmon. Foto: Norway Royal Salmon

Stor i oppdrett

Gjennom avtalen blir NTS største enkelteier i Norway Royal Salmon med i overkant av 16 prosent av aksjene.

Norway Royal Salmon eier 34.746 tonn maksimalt tillatt biomasse for lakseoppdrett i Vest-Finnmark og Troms. I tillegg har konsernet eierandeler i norske oppdrettsselskaper med tilsammen ti oppdrettskonsesjoner, og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11.000 tonn.

NTS eier på sin side Midt-Norsk Havbruk og er majoritetseier i Ice Fish Farm (Fiskeldi Austfjarda), som har tillatelse til å produsere 20.800 tonn på Islands østkyst.

– Vi ser på Norway Royal Salmon som et godt og veldrevet selskap, og vil støtte selskapets utvikling fremover og håper Helge Gåsø kan fortsette som styreleder, sier NTS' styreleder Roger Granheim.

Fusjonen vil etter planen bli gjennomført i løpet av første kvartal, men må først godkjennes av Konkurransetilsynet og formelt godkjennes av generalforsamlingen i NTS. Aksjonærer som representerer 67,65 prosent av aksjene, har imidlertid allerede gitt forhåndsaksept for fusjonen.

Danske Bank er engasjert som finansiell rådgiver for NTS og Nordea Markets for Gåsø Næringsutvikling. Arntzen de Besche Advokatfirma bistår begge partene som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Før fusjonen er Torghatten gjennom datterselskapet Trønderbilene tredje største aksjonær i NTS med vel 10 prosent av aksjene. Størst er Williksen Invest med 23,42 prosent.