KJELL BJORDAL ER MISVISENDE: Karen Helene Ulltveit-Moe (t.v.), leder for Havbruksskatteutvalget, mener Kjell Bjordal ikke forholder seg til utvalgets forslag og at kritikken hans er misvisende. Det var 4. november hun overrakte utvalgets utredning til finansminister Siv Jensen (FrP). Foto: Are Haram