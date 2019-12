Sjømatsektoren er ned over to prosent i tirsdagens handel.

Dette til tross for at lakseprisen har vært stabilt høy den siste tiden, og at førjulstiden tradisjonelt sett er en sesongsterk periode.

Analytikere ser ingen større årsaker til fallet til sjømatsektoren, og ser ifølge TDN Direkt dagens nedgang som en kjøpsmulighet.

– Det har vært lavt eksportvolum sist uke, så det kan være litt redsel for nedside i lakseprisen om volumene kommer tilbake. Vi er fremdeles veldig positive til våren 2020 da antall fisk som skal slaktes er betydelig lavere enn samme periode i fjor. Med seks prosent færre individer må de slaktes på enda høyere vekter for å levere volumvekst ut i markedet. Jeg ville benyttet dagens lille korreksjon som en kjøpsmulighet, sier analytiker Thomas Myrholt i Sparebank 1 Markets, ifølge nyhetsbyrået.

Lerøy er sensitiv

Lerøy Seafood er hittil ned 3,0 prosent til 58,64 kroner, mens Austevoll Seafood er ned 3,9 prosent til 89,15 kroner.

SalMar svekkes 2,4 prosent til 439,60 kroner, mens Mowi faller 1,7 prosent til 225,10 kroner.

Analytikeren trekker frem Lerøy som en av de mest sensitive dersom lakseprisen skulle overraske på oppsiden denne våren, hvor aksjen prises 25 prosent lavere enn gjennomsnittet i sektoren, på hva analytikeren anser som relativt edruelige 2020-estimater.

Huawei kan skade Kina-forholdet

Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities sier til TDN Direkt at mulige årsaker til svakheten i markedet i dag kan være fokuset på 5G-utbygging i Norge, hvor Huawei er satt på sidelinjen.

– Dette er jo noen som potensielt kan skade handelsforholdet mellom Norge og Kina og dermed også lakseeksporten til Kina. Så langt i år er cirka 2 prosent av norsk laks eksportert direkte til Kina, sier han til TDN Direkt.

Analytikeren peker også på at det kan komme flere endringer, når nærings- og fiskeridirektoratet kommer med sin avgjørelse på trafikklysendringer for norske oppdrettere denne uken.