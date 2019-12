Russland stopper import av norsk fisk

Det melder iLaks.no fredag morgen.

Hviterussland har blitt Norges største kjøper av ørret. Videre har mye av dette blitt eksportert videre til Russland, men 9. januar vil transittsalget av norsk laks og ørret til Russland stenge.

Russerne hevder at de har funnet rester av forbudte og skadelige stoffer i norske råvarer. Som følge av dette har russiskse veterinærmyndigheter ønsket å inspirere norske oppdrettsbedrifter, noe Mattilsynet ikke virker interessert i, rapporter iLaks.

Mattilsynets svar

På grunn av dette har Russland bestemt seg for å suspendere sertifisering for leveranserer av norsk ørret og laks.

– Mattilsynet er i ferd med å legge besøksprogrammet for utenlandske kollegaer det kommende året, og har på nåværende tidspunkt ikke kunnet gi et konkret tidspunkt der det vil passe å gjennomføre en slik inspeksjon, opplyser Elisabeth Wilman, som er direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Hun sier de ikke er kjent med funn av farlige og skadelige stoffer.

Sanskjoner

«I forbindelse med avslag fra den Mattilsynet om å inspisere oppdrettsproduksjonsbedrifter av EAEU-spesialister, sendte Rosselkhoznadzor et brev til veterinærtjenestene i landene i Den europeiske økonomiske union med en forespørsel fra 9. januar 2020 for å sikre forebygging av forsyninger til den russiske føderasjonen av fiskeprodukter fra norske råvarer (laks, ørret)», skriver Rosselkhoznadzor (Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance) på sine hjemmesider.

Grunnen til at norsk fisk har gått via Hviterussland til Russland, er at Russland stengte grensene for norsk laks og ørret i august 2014. Det var et svar på Vestens økonomiske sansksjoner under Krim-krisen, ifølge iLaks.