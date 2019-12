Lakseprisfest for oppdretterne

– Vi hører at en del skal slakte i morgen. Neste uke er det mandag, torsdag og fredag som gjelder, sier en eksportør til IntraFish.

Mens tre eksportører og en oppdretter melder om priser på 70, 75 og 80 kr pr. kilo for de tre vanligste vektklassene (3-4 kilo, 4-5 kilo og 5-6 kilo), rapporterer en eksportør om enda høyere priser.

– Det handles for over 100 kroner for flyfisk til Asia, melder han.

Det handles for over 100 kroner for flyfisk til Asia Kilde til IntraFish

Eksportøren sier at noen slakterier skal ha åpent på søndag, men at det ikke er tilstrekkelig med fisk som kommer ut neste uke.

– Derfor holder prisene seg på de høye nivåene vi har hatt denne uken, sier han til Intrafish.

Overasket over prisen

Markedet er naturligvis påvirket av nyttårsfeiringen, men aktører IntraFish har snakket med er overrasket over at prisene holder seg så høye.

–Det sier seg selv at prisene ikke kan etablere seg på dette nivået. Så fort det kommer ut litt mer fisk, kommer de til å falle, sier en annen eksportør.

Lakseprisen 3-4 kilo: 70 kroner 4-5 kilo: 75 kroner 5-6 kilo: 80 kroner 6 + kilo: 90-100 kroner IntraFish

Høyeste på 1,5 år

Ifølge nettavisen iLaks er dagens prisnivå for laks den høyeste som er registret på halvannet år, noe som betyr snittpriser til oppdretter på mellom 70 og 80 kroner pr. kilo.

– Laks over 6 kilo må gå i fly. I Europa får du ikke den prisen. Det er det samme som vi har betalt denne uken. Men det er litt mer nervøst neste uke. Alle vet at fallet kommer snart. Det er ikke markedet som har denne prisen, det er fordi vi ikke har slaktedager, sier en kilde til iLaks.

Flere kilder påpeker at markedet er avventende, ikke minst siden det er ventet mer slakt neste uke.

Prisen opp - volumet ned

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at gjennomsnittlig eksportpris pr. kilo fersk eller kjølt oppdrettslaks var 75,05 kroner i uke 51.

Dette tilsvarer en økning på 9,1 prosent fra uken før. Det siste året har lakseprisen for fersk eller kjølt laks steget 29 prosent. Totalt ble det eksportert 20.352 tonn fersk eller kjølt oppdrettslaks i perioden, ned 9,8 prosent fra foregående uke.

For frossen laks var eksportprisen 57,38 kroner per kilo. Dette er en nedgang på 2,1 prosent fra forrige uke. Det ble totalt eksportert 505 tonn frossen laks, noe som er en nedgang på 1,4 prosent fra forrige uke.