Fôringsnerd bygger megabedrift

TRONDHEIM: – Jeg er en fôringsnerd, innrømmer Vidar Myhre (49), daglig leder i gründerselskapet Spillfree.

Det er muligens en overflødig opplysning når selskapet under hans ledelse har innført «Fokus på fôring – med fôreren i fokus» som slagord og vinnende salgsargument.

Myhre har prosjektleder- og biologibakgrunn fra NTNU og jobbet 21 år i havbruksnæringen, hvorav 13 i Mowi, verdens største oppdrettsselskap.

Han har vært driftsleder i Mowi, og deretter fôringskoordinator for Region midt.

Brorparten av arbeidstiden gikk med til å se på laks som spiser maten som blir slengt ut i merden av fôrdispenserne over vannlinjen.

– Ved noen av de største sentrene følger personalet til enhver tid med på rundt 150–200 merder fordelt på 20 lokaliteter, sier Myhre.

FÔRINGSNERD: Spillfree har innført «Fokus på fôring – med fôreren i fokus» som slagord under Vidar Myhres ledelse. Foto: Anders Horntvedt

På oppdrettsanleggene bedriver man fôring ved hjelp av kamera, som øyne i sjøen.

Detaljinnsikt og analyse av hvor mye av fôret som blir spist og kommer til nytte er det sentrale elementet i dataene Spillfree sikter på å selge inn til havbruksnæringen.

Kan spare 10–15 millioner kroner daglig

Det er mye snakk om at forbrukerne burde kaste mindre mat. Spillfrees idé er å hindre matsvinn i merdene.

– Grunntanken er å lage beslutningsstøtte for fôroperatørene, sier Myhre, og viser frem en powerpoint med flere grafer.

X-aksen på grafene viser tidslinjen, mens andre elementer er mengden fôr som er slengt ut og mengden fôr som er spist.

– Det ligger enorme økonomiske motiver i å forbedre fôringsprestasjonen i norske laksemerder. På den ene siden er det dårlig bedriftsøkonomi å la fisken være sulten når fôrerne er ferdige for dagen. Det er også uheldig for fiskehelsen fordi laksen må spise jevnlig for å holde seg frisk, sier Myhre.

– Det er ikke særlig lurt å sende halvparten av fôret til bunns. Det er penger tapt, og dessuten legger det seg på bunnen og skaper et miljøproblem. Foto: Måsøval fiskeoppdrett

– Forskjellen mellom en dårlig og god fôringsprestasjon kan bety 10–15 millioner kroner i overskudd for bedriften, legger han til.

Myhre presiserer at det beløpet gjelder for et fôringssenter som styrer mellom 10 og 15 lokaliteter.

– På den andre siden er det heller ikke særlig lurt å sende halvparten av fôret til bunns. Det er penger tapt, og dessuten legger det seg på bunnen og skaper et miljøproblem, sier han.

Kombinerer videoanalyse med stordata

Spillfrees tilnærming er å kombinere videoanalyse med data fra fôrautomaten med sykdomsdata samt sensorer som måler oksygennivå, vanntemperatur og andre miljøforhold.

Spillfree Analytics har utviklet verktøy for beslutningsstøtte, og tar betalt for tilgangen til denne programvaren.

Blant kundene er de norske oppdretterne Lerøy, Måsøval og Norway Royal Salmon og Firda Seafood, islandske Arnarlax, Laxar og Arctic samt laksegenetikkselskapet Aquagen.

Selskapet ble startet av Myhre og styreleder Halvor Celius.

I dag er oppdrettsselskapet Måsøval inne på eiersiden med 19 prosent av aksjene i Spillfree.

Måsøval-konsernet er i sin tur eid av Lars og Anders Måsøval. Familien har en samlet formue på 3 milliarder kroner, ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

Måsøval kom inn på eiersiden i juli 2018.

Da ble Spillfree verdsatt til bare 4,1 millioner kroner.

– Vi finansierte oppstarten med støtte fra Innovasjon Norge samt med egeninnsats. Jeg måtte gå ett års tid uten lønn, sier Myhre.

I 2018 slo gründerne seg sammen med Aquaanalytics, som Arnfinn Aunsmo står bak.

Aunsmo har en PhD innen fiskehelse og flere års bakgrunn fra ulike roller i oppdrettsbransjen, både som driftsleder på matfiskanlegg og som produksjonsdirektør.

Til daglig er han utviklingsdirektør hos Måsøval, og ved siden av foreleser han ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

– Treffer mange trender

Spillfree går med overskudd, og Myhre ser for seg at bedriften kan bli stor.

– Om fem år kan vi fort ha 200 ansatte. Dette er en nisje vi kan utvikle og bli stadig bedre i, sier han.

– Spillfree treffer mange trender, både når det gjelder miljø, fiskehelse, effektiv drift og automatisering. Ikke minst er det stor investeringsvilje i norsk havbruk for tiden, sier Celius.

Ved inngangen til 2020 dekker Spillfree 300 merder fordelt på 40 lokaliteter.

Inntil videre er planen å vokse organisk og å dekke gradvis flere av de 3.700 merdene som finnes langs norskekysten.

Spillfree (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 6,3 1,2 Driftsresultat

0,2 Resultat før skatt 2 0,2 Årsresultat

0,2 Eiere: Vidar Myhre (44,2 %), Måsøval Eiendom (19,1 %), Arnfinn Aunsmo (16,2 %), Olav Einar Jamtøy (9,4 %), andre (11,2 %).

– Vi er åpen for å se på fusjon og samarbeid med andre. Hvis det skjer, kan det også bli aktuelt å hente kapital, men vi har ingen konkrete planer akkurat nå, sier Myhre.