– Vi skal på børs før skisesongen er over, sier Karl Johan Molnes i Kitin Antarktis.

Selskapet har fått konsesjon til å fiske krill i Antarktis, der Kjell Inge Røkke og Stig Remøy har kranglet seg imellom. Men der Aker BioMarine har tapt penger i 13 år, lover Karl Johan Molnes kjempeinntekter og ditto overskudd fra første dag. Årsaken er at de skal produsere mer enn krillolje og hundekjeks.

Det er ufattelig at Røkke ikke tjener penger på det. Det er latterlig Karl Johan Molnes

– De to store nye produktene i tillegg til krillolje vil være protein som er oppløselig i vann og kitosan, som kan brukes i legemiddelindustrien. Om fem år kan Kitin med to fartøy og ett landanlegg ha fem prosent av Norges sjømateksport, sier Karl Johan Molnes.

SIGNERER MED GEA: Tyske GEA er en viktig samarbeidspartner med Kitin på levering av utstyr til krillfiske. Her signeres avtale mellom Dag Moxnes i GEA Norge og Nils Halvard Molnes i Kitin. Til høyre Nils Kåre Gjøsund i Kitin. Foto: Privat

Vil selge for 5 mrd.

Bak selskapet står broren, Nils Halvard Molnes, som har jobbet med prosjektet i 20 år – mye i samarbeid med tyske GEA samt konsulentselskapet Skipsteknisk. I fjor fikk han konsesjon til ett fartøy som kan hente opp 100.000 tonn krill.

Det er flaut å reise ned dit for å koke fiskekaker når det er proteinmangel i verden Karl Johan Molnes

Selskapet jobber nå med anbud på bygging av ett fartøy til anslagsvis 900 millioner kroner. I tillegg skal det bygges landanlegg i Norge. Kapitalbehovet anslås til 1,5 milliarder kroner, men Molnes vil i tillegg ha opsjon på ytterligere ett fartøy.

– Det er i utgangspunktet nok lønnsomhet i krillolje, så det er egentlig ikke behov for å produsere noe annet. Det er ufattelig at Røkke ikke tjener penger på det. Det er latterlig, sier Molnes.

– Nå har han kranglet så mye med Stig Remøy at hvis vi får det til, kan han bare kopiere vårt konsept. Det er flaut å reise ned dit for å koke fiskekaker når det er proteinmangel i verden.

Molnes' regnestykker viser at Kitin med ett skip og ett landanlegg vil ha fem milliarder i årlige inntekter – og det med svært gode marginer.

– Aker BioMarine har investert milliarder i moderne fartøy, ny fabrikk og produkt- og markedsutvikling, og selskapet har derfor siden etableringen i 2006 hatt et underskudd etter kapitalkostnader og avskrivninger. Det er som forutsatt i våre forretningsplaner. Aker BioMarine vokser nå raskt, og Aker som eier ser at målbevisst og langsiktig industriutvikling gir resultater, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen til Finansavisen.

LANGSIKTIG: Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine har hatt underskudd fra krillsatsingen helt siden 2006, men Atle Kigen sier de nå vokser raskt og ser resultater av arbeidet. Foto: Ivan Kverme





To nye produkter

Molnes' hemmelighet ligger i at Kitin ikke bare har planer om å produsere krillolje, men hente ut andre og mer verdifulle produkter.

– Der de andre aktørene ødelegger varen sin ved å bruke 50 tonn diesel pr. dag til å varme opp saltvann til ferskvann for å koke krill til fiskekaker, skal vi drive miljøvennlig kaldpressing slik man gjør i vinindustrien, der vannet tas ut slik at vi tar vare på proteinet og rekeskallet i krillen. Proteinet av 60.000 tonn krill gir rundt 6.000 tonn protein, som er omtrent et lastebillass hver dag ut fra fabrikken.

Han legger til at mengden krill gir 600 tonn rekeskall til antibiotikafri kitosan til legemidler. Proteinet skal doble inntektene, og når kitosan er utviklet, skal det være potensial for ytterligere 50 prosents økning i inntektene, slik at samlet salgsverdi er to til tre ganger så høy som i dag med samme investeringsnivå og halvparten av energikostnaden.

Teknologien er gammel, og Molnes er klar på at de kommer til å bli kopiert.

Eksportkreditt har allerede gitt tilsagn om 80 prosents finansiering av to skip. Nå jobber Molnes med tre meglerhus der planen er å hente egenkapital før selskapet skal på børs via Merkur Market.

– Vi kommer til å gi så stor rabatt på prisingen at store investorer vil drømme om å få lov til å garantere emisjonen mot å få en god tildeling. De fleste norske selskaper er underkapitalisert, hvilket er unødvendig i et marked der renten er null, så vi skal hente inn så vi har mer enn nok kapital, sier Molnes.

Shipping koster ingenting, selv om man frakter rundt halve jordkloden Karl Johan Molnes

Alt fraktes til Norge

Planen er å fange krillen en to dagers reise utenfor Chile til båten er full, for så å vende og shippe lasten til landanlegget i Norge der det nytes godt av en havn, billig kraft i produksjonen og tilgang til EU-markedet.

– Shipping koster ingenting, selv om man frakter rundt halve jordkloden, sier Molnes.

Han understreker at Kitin ikke skal selge et ferdig produkt for konsumentmarkedet, men proteiner som råvare til næringsmiddelindustrien og fra 2023 også kitosan til legemiddelindustrien.

Hittil er det ikke skutt inn mye kapital i prosjektet – kun 2-3 millioner kroner i regi av Ragnar Ueland, som sitter på 18 prosent av aksjene. Planen er å åpne opp selskapet, slik at nye aksjonærer får 34 prosent av selskapet før den største eieren skal ned til 41 prosent etter fem år.

Foreløpig har ikke Molnes noen verdsettelse av selskapet.

Molnes slutter som analysesjef i Norne Securities etter at selskapets omsetning har falt fra 75 til 51 millioner siden 2015, og selskapet de tre seneste årene har hatt resultater på minus 14 millioner, pluss 4 millioner og minus én million.