Bakkafrost med solid resultavarsel

Bakkafrost meldte etter stengetid på Oslo Børs fredag at slaktvolum for virksomheten på Færøyene var 18.000 tonn i 4. kvartal 2019 (Nord 0,0 - Vest 13.200 tonn - Sør 4.800 tonn).

Avdelingen i Skottland slaktet 7.900 tonn.

91.000 tonn

Totalt slaktevolum i 2019 på Færøyene var 57.200 tonn og 33.800 tonn i Skottland. Slaktevolumet var sløyd fisk med hode (head on gutted – HOD).

I 3. kvartalstrapporten guidet selskapet 54.400 tonn for hele 2019, uten The Scottish Salmon Company.

For 2020 guidet selskapet i 3. kvartalsrapporten 57.000 tonn, også det uten The Scottish Salmon Company.

Forsalget i 4. kvartal 2019 var på 28.400 tonn og Havsbrún stod for 35.200 tonn råvarer i 4. kvartal 2019, meldte selskapet fredag ettermiddag.

4. kvartalstallene legges frem 25. februar 2020 kl. 06:00.

14 prosent over forventning

Analytiker Thomas Myrholt i Sparebank 1 Markets skriver i en oppdatering at dette var 14 prosent over hans estimat og at dette, avhengig av slaktetidspunktet, kan slå positivt ut på lønnsomheten i kvartalet.

Slaktevolumet på Færøyene var 18 prosent over hans estimat, mens slaktevolumet for Skattland var 5 prosent over. Forsalget var 2 prosent under hans estimat.

Myrholt har også oppjustert volumvektet pris til oppdretterne i 4. kvartal fra 54,2 kroner til 55,6 kroner.

Q4 og forventninger

Ferske anslag, som ikke er eldre enn en måned, viser at analytikerne i snitt venter at selskapet vil legge frem et 4. kvartalstall som viser en operasjonell EBIT på 390 millioner danske kroner.

Det ventes samtidig et resultat før skatt på 353 millioner danske kroner, et resultat etter skatt på 290 millioner danske kroner, et resultat pr. aksje på 5,93.

Eldre anslag forteller om forventninger om et utbytte pr. aksje på 4,65 kroner for 4. kvartal.

Av tre anbefalinger de siste 14 dagene er det to HOLD og en SALG.