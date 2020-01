Pareto Securities-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen sier at et lavt slaktevolum holder lakseprisen oppe

– Vi tror lakseprisen holder seg på et høyt nivå rundt 73 kroner pr. kilo denne uken, som er marginalt ned fra 76 kroner pr. kilo som var vår forventning forrige uke. Hovedårsaken til at prisen fortsatt vil holde seg høy er at det er begrenset slaktevolum på grunn av dårlig vær i Norge, som igjen har påvirket handelsmønsteret, sier sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities.

Han forventer imidlertid at lakseprisen vil gå ned når markedsforholdene normaliserer seg.

– I første kvartal estimerer vi en gjennomsnittlig laksepris på 64 kroner pr. kilo, som er noe høyere enn vårt estimat på 61 kroner for tilsvarende kvartal i fjor, sier Kjølås Johannessen.

Analytikeren legger til at både Miami- og Seattle-prisen styrket seg i forrige uke, hvor laksen ble omsatt for henholdsvis 10,1 og 8,4 dollar pr. kilo.

Mindre lus

Ifølge Pareto Securities var det mindre lakselus i Chile i november enn i oktober, og lusenivået er nå bare 15 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Slaktevekten har forbedret seg den seneste tiden og det er samtidig blitt solgt mer fôr i november, både når man sammenligner med forrige måned og tilsvarende måned i 2018, sier han, og legger til:

– Vi forventer en viss volumvekst fra Chile i første halvår i år, men på grunn av begrenset smoltutsetting den seneste tiden forventer vi marginal vekst i andre halvår.

Minimale estimatendringer

I en fersk oppdatering fra Kontali Analyse ble det gjort minimale endringer for den globale tilbudsveksten, som ventes å komme inn på 7,3 prosent, ned fra 7,4 prosent – som var forrige estimat.

Det er drevet av 6,5 prosent vekst i Norge, 4 prosent i Chile, og 20 prosent i Storbritannia. For 2020 drar Kontali ned tilbudsveksten fra 4,1 til 3,5 prosent.

Reduksjonen skyldes lavere vekst i Norge, hvor veksten ventes å komme inn på 2,3, ned fra det forrige estimatet på 3,7 prosent. I Chile forventer fortsatt Kontali en tilbudsvekst på rundt 4,5 prosent.

Sterk oppdatering

Fredag i forrige uke etter børsens stengetid sendte den færøyske oppdretteren Bakkafrost ut en oppdatering på slaktevolum og fôrsalg for fjerde kvartal.

Slaktevolumet på Færøyene var på 18.000 tonn, noe som er høyere enn både guidingen og Pareto Securities' estimater. I Skottland ble det slaktet 7.900 tonn, som er på nivå med meglerhusets estimater.

Et høyere slaktevolum gjør at Kjølås Johannessen oppjusterer estimatet for det operasjonelle driftsresultatet (EBIT) med 13 prosent til 515 millioner danske kroner for fjerde kvartal.

På grunn av et høyt volum i fjerde kvartal ser analytikeren imidlertid litt nedsiderisiko på 2020-estimatene.

Pareto Securities har en «hold»-anbefaling på Bakkafrost med et kursmål på 550 kroner. Mandag ble aksjen omsatt for 657,5 kroner, etter et fall på 1,87 prosent. Det seneste året har aksjen klatret 51 prosent på Oslo Børs.