Pareto-analytiker: Ser høyere laksepris

Meglerhuset tror lakseprisen vil holde seg på et høyt nivå rundt 73 kroner pr. kilo i neste uke, på linje med prisen det forventet for uken vi er inne i nå.

– Vi venter dermed at lakseprisen blir 13,4 kroner, eller 15 prosent, høyere enn prisen i tilsvarende uke i fjor, sier sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities til Finansavisen.

PRISOPTIMIST: Sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities. Foto: Ivan Kverme

Uvær hindrer slakt

Hovedårsaken til fortsatt høy laksepris er flere uvær som har skylt innover norskekysten siden nyttårshelgen.

– Lakseprisen holder seg høy fordi det er begrenset med slakting på grunn av uværet som har herjet langs kysten i Norge. Uværet gjør slaktearbeidet vanskelig, forklarer analytikeren.

For første kvartal venter Pareto Securities en gjennomsnittlig laksepris på 64 kroner pr. kilo, mot 61 kroner i første kvartal fjor.

– Årets første kvartal får en pris som er 5 prosent høyere enn i fjor, sier Kjølås Johannessen.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå torsdag viste at gjennomsnittlig eksportpris var 78,20 kroner pr. kilo fersk eller kjølt oppdrettslaks i årets første uke. Kjølås Johannessen venter dermed at lakseprisen faller noe fra starten av året.

– Prisen kommer litt ned i inneværende og neste uke. Vi kommer fra en juleferie hvor det meste er stengt. Det har vært lite slakting og dermed lave volum som har presset prisene opp rundt juleuken.

Lavt volum, høyere marginer

Eksportvolumet fra Norge var i forrige uke 16.007 tonn, ifølge meglerhuset.

– Volumet var 7 prosent lavere enn den sammenlignbare uken i fjor, mens eksportprisen i euro var 17 prosent høyere.

– Den første uken i året er det veldig lite slakting og lavt volum på grunn av juleferien. Normalt ligger volumene på 20–30.000 tonn.

– Med høyere priser går marginene opp?

– Marginene vil være høyere med så høye laksepriser. Når vi tar med en litt lengre horisont, kan vi si mer om marginene, svarer Kjølås Johannessen.

Høye priser i årevis

Høye laksepriser er alltid gode nyheter for oppdrettere. Slår Pareto Securities' estimater til, vil lakseprisen hoppe med 4 kroner i snitt fra i fjor til i år, og fortsette oppover de neste årene.

– Vi tror snitt laksepris øker fra 57 kroner pr. kilo i fjor til 61 kroner i år.

Pareto Securities estimater viser at meglerhuset venter at snittprisen for laks fortsetter å videre oppover til 62 kroner pr. kilo i 2021 og 63 kroner i 2022.

– Hvorfor får vi høyere priser de to neste årene også?

– Vi venter høyere priser fordi vi regner med lavere tilbudsvekst. Vi tror vi får lavere vekst i volumene de neste årene kombinert med fortsatt god etterspørsel. Det presser prisene oppover.