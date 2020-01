Alle venter på at lakseprisen skal falle

Fortsatt dårlig vær samt lite laks fra Skottland og Færøyene bidrar til å holde lakseprisene på overraskende høye nivåer, melder IntraFish fredag.

– Nivået er veldig høyt, og ser ut til å ende omtrent på samme nivå som denne uken, sier en eksportør til IntraFish.

Han viser til at dårlig vær flere steder i Norge skaper utfordringer på tilbudssiden.

– I tillegg er det lite fisk både fra Skottland og Færøyene, noe som bidrar til å holde prisene på norsk fisk oppe, sier han.

Lite tilgjengelig

En annen eksportør deler samme oppfatning og trekker frem at det markedet for laks og hvitfisk ikke lever adskilt.

– Det er lite laks tilgjengelig, og det er også lite landing av hvitfisk. De to markedene lever ikke helt adskilt, om en skal ha fisk, men ikke får tak i torsk, kjøper man kanskje laks istedenfor, sier han.

Lakseprisen Vektklasse Pris

IntraFish iLaks 3-4 kg 70 kroner 70-75 kroner 4-5 kg 73 kroner 73-80 kroner 5-6 kg 77 kroner 77-86 kroner 6+ kg 85 kroner 85-90 kroner Intrafish og iLaks

En utenlandsk innkjøper melder om et «uoversiktlig marked».

– Prisene er høye. At mange snakker om lite utbud fra Skottland og Færøyene er bare tull, de må ha en agenda. Det samme gjelder været. Ja, det er dårlig vær, og det har vært det, men fremover blir det nok ikke det. Jeg tror at prisen får seg en skikkelig smell neste uke, sier han.

En tredje eksportør venter også at markedet kan knekke sammen «når som helst».

Holder seg litt til

En av iLaks' industrikilder melder imidlertid at han tror at lakseprisen vil holde seg et godt stykke oppe på 70-tallet til neste uke, i hvert fall de første dagene.

– Det holder seg til begynnelsen av neste uke. Alle forventer at det er snart forbi. Det er klart det er ikke mye drag i markedet, siden det har vært så lite fisk tilgjengelig, sier eksportøren.

– Vi kommer ikke til å kjøpe med hendene. Kundene er avventende. Det er ikke til å legge skjul på. Det er lett å gå på en skikkelig smell, fortsetter han.

Samtidig meldes det om solid etterspørsel fra oversjøiske markeder.

– Det er kinesisk nyttår, så en må sende litt bortover dit. Prisene til USA er også veldig høye. Vi får ikke et marked før det har roet seg med været. Så smeller vel prisen ned 20 kroner, spår en kilde.

Indeksen ned

Fredag ettermiddag var Oslo Børs' sjømatindeks ned 0,35 prosent. Carnegie-analytiker Lars Konrad Johnsen opplyser til TDN Direkt at det ikke er noen store nyheter i sektoren. Han tror imidlertid at nyhetene om enda en runde med prisfiksingsanklager og det positive standpunktet til Sjømat Norge om arealavgift bidrar til å dra ned sektoren noe.

Tidligere i uken ble det kjent at Sjømat Norge er blitt enige med Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) og Norsk Industri om at de går inn for at det skal betales avgift til kommuner der det drives lakseoppdrett.

I fjor høst la Havbruksskatteutvalget frem et forslag om 40 prosent grunnrentebeskatning for havbruksnæringen. Utredningen er nå på høring og høringsfristen er 4. februar.