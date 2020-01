Salmones Camanchaca er ute med en handelsoppdatering mandag, som viser at selskapet slaktet totalt 24.100 tonn laks med gjennomsnittlig vekt på 5,7 kilo i fjerde kvartal 2019.

Salmones opplyser at av disse var 20.300 atlanterhavslaks, mens coho var 3.800 tonn.

For hele 2019 slaktet Salmones 53.700 tonn atlanterhavslaks og 4.300 tonn coho.

Selskapet skriver mandag at det øker guidingen for slaktevolumet for 2020. Ny guiding ligger på 56.000-57.000 tonn atlanterhavslaks og 5.000 tonn coho.