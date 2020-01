Nesvik: Trafikklyssystemet vil komme kjapt

Avtroppende fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik sier trafikklyssystemet så og si er klart for å bli presentert.

Det melder Ilaks mandag, ifølge TDN Direkt.

– Jeg forventer at trafikklysene vil komme veldig kjapt når ny statsråd er på plass, sier Nesvik til iLaks, og bekrefter at trafikklyssystemet så og si er klart for å bli lagt fram.

– Det er også av hensyn og respekt til den nye statsråden, som skal ta debatten, at trafikklyssystemet kommer på plass, fortsetter Nesvik.

Han sier også til Ilaks at han ikke har noen tro på at det kommer noen grunnrentebeskatning.

– Det er ikke Venstre som kommer til å bikke flertallet i Stortinget. Frp og Høyre har allerede gjort sine vedtak, og jeg forventer at disse blir fulgt opp, sier Nesvik, ifølge nyhetsbyrået.

Det er ikke klart når en ny fiskeriminister er på plass, og hvem det blir er heller ikke avklart. Intrafish skriver mandag at kilder Fiskeribladet har vært i kontakt med, tror Høyre vil få denne posten, og at Venstre og Kristelig Folkeparti bare vil få en til to nye ministerposter i en videreføring av Solberg-regjeringen.