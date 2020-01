Dårlig vær og færre båter på havet har gitt mindre tilbud av torsk. Kombinert med god etterspørsel har det gitt rekordhøye priser på torsk i januar.

Tall fra Norges Råfisklag vitner om priser på torsk som i hvert fall ikke har vært høyere i januar de foregående to årene.

Opp mot 50 kroner

Snittprisen for fersk torsk (all sløyd og hodekappet torsk over 2,5 kg) fra norske fartøy i januar har, ifølge råfisklaget, vært 38,42 kroner. Det er er 21,7 prosent, tilsvarende nesten syv kroner, høyere enn på samme tid i fjor. Og det er 44,7 prosent høyere enn på samme tid i 2018.

I samme periode har volumet falt med 22,3 prosent fra 12.826 tonn i 2019, og med 23,2 prosent fra 12,967 tonn i 2018.

SJØMAT: Kiloprisen på fersk torsk har vært 45 prosent høyere i januar i år sammenlignet med januar 2018. Kilde: Norges Råfisklag Foto: Faksimile fra nettsiden til Norges Råfisklag.

Torsk og laks

For fryst torsk fra norske fartøy (all sløyd og hodekappet torsk over 2,5 kg) har prisen vært 41,27 kroner, som er 10,7 prosent høyere enn i fjor på samme tid og 22,8 prosent høyere enn i januar 2018.

Lakseprisen falt litt fra uke tre til uke fire, men dårlig vær og mindre slakting har også bidratt til gode priser på laks, med kilopriser over 75 kroner også sist uke.