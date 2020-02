Lakseprisen faller 10 kroner i vanskelig marked

Høyt nivå, normalt vintervær og corona-viruset gjør at lakseprisene faller rundt 10 kroner pr. kilo fra nivået forrige uke.

Det skriver TDN Direkt, som viser til markedsaktører Intrafish har snakket med fredag.

– Det er et vanskelig marked. At prisene faller er noe vi har ventet veldig lenge på. Nivåer på over 70 kroner kiloen er ikke normalt, sier en eksportør til IntraFish.

Det er særlig vanskelig for storfisken, den over 6 kilo, som typisk går til Kina og andre markeder i Østen.

Kina skaper hodepine

– Prisfallet er størst for den store fisken. Det sier seg selv at det er ekstremt vanskelig i Kina nå, hvor nyttårsfeiringen er gjennomført samt at hele landet og transporten dit er kraftig lammet av coronaviruset. Der er det full stopp, sier eksportøren, ifølge nyhetsbyrået.

Normalt er den største fisken også den dyreste per kilo, men nå er det annerledes.

– 6 kg+ er oppnår i beste fall samme pris som 5-6 kg fisk, sier han.

En oppdretter mener at «minst 80 prosent av prisfallet» skyldes at nivået rett og slett var for høyt i utgangspunktet.

– Det er mange som har all slags finurlige forklaringer på hvorfor priser faller og stiger. Ikke alt kan forklares logisk alltid, sier han.

Oppdretteren sier at tross prisfall på inntil 10 kr/kg for den største fisken, er nivået på et behagelig nivå for selgerne.