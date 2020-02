Konsernsjef Regin Jacobsen eier Bakkafrost-aksjer for 3,1 milliarder kroner

Bakkafrost ble etablert i 1968 av brødrene Róland og Hans Jacobsen, og startet med sildfiske på Færøyene. I 1979 begynte selskapet med opprett av laks, og snaut ti år senere overtok Regin Jacobsen over som konsernsjef.

Etter mange utfordrende år gjennomførte Bakkafrost en strategiendring på midten av 1990-tallet, som innebar at selskapet i større grad begynte å fokusere på hele verdikjeden. Det har gitt resultater.

I utgangspunktet ønsket ikke Jacobsen-familien å børsnotere Bakkafrost, men etter en rekke fusjoner og oppkjøp ville bankene ha en exit-mulighet.

Derfor gikk oppdrettsselskapet på børs 26. mars 2010. På den tiden omsatte Bakkafrost for 820 millioner danske kroner, og satt igjen med et overskudd på 260 millioner kroner.

Enorm avkastning

Noteringskursen ble satt til 31 kroner og de to første årene var preget av en relativt flat utvikling. Etter hvert som regnskapstallene ble bedre og bedre, begynte aksjen for alvor å skyte fart høsten 2014, og siden den gang har det bare gått en vei – oppover.

Fredag ettermiddag ble Bakkafrost omsatt for 662 kroner. I løpet av tiden på Oslo Børs har aksjen steget 2.035 prosent og i samme periode er det blitt delt ut rikelig med utbytter.

Det betyr at den totale avkastningen er på 2.200 prosent. Bare det siste året er aksjen opp 52 prosent, og selskapet prises nå til 39 milliarder kroner.

– Det har vært viktig for Bakkafrost at vi har greid å bygge et konkurransedyktig konsept når det gjelder kvalitet på laksen, diversifisering i markedet, god biologi og en eksepsjonell verdikjede. Alt dette medfører at vi har høy verdiskapning med lavere risiko, noe som finansmarkedet har verdsatt de ti seneste årene, sier konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost.

SUKSESS: 26. mars 2010 ble Bakkafrost notert på Oslo Børs. Siden den gang har selskapet gitt aksjonærene en avkastning på 2.200 prosent. Foto: Morten Brakestad

– Et evighetsperspektiv

Konsernsjefen er selskapets nest største aksjonær etter Folketrygdfondet og eier i overkant av 4,6 millioner aksjer. Etter fredagens kurs er aksjebeholdningen verdsatt til over 3 milliarder kroner.

På ti år har dermed Jacobsens papirverdier økt med 2,9 milliarder kroner i verdi, og samtidig har han mottatt utbytter på til sammen 245 millioner danske kroner.

Hans mor, Oddvør Jacobsen, er tredje største aksjonær, med Bakkafrost-verdier for i overkant av 3 milliarder kroner.

– Hvilke tidsperspektiv har du på investeringen?

– Jeg har et evighetsperspektiv, sier konsernsjefen.

Høy margin

Den sterke kursutviklingen i Bakkafrost siden børsnoteringen i 2010 har sin naturlige forklaring. Selskapet er kjent for å være det mest lønnsomme oppdrettsselskapet på Oslo Børs, med gullkantede marginer.

De seneste årene har driftsresultatet pr. kilo stort sett ligget et godt stykke oppe på 20-tallet, og den gjennomsnittlige egenkapitalavkastningen siden børsnoteringen er på formidable 33 prosent.

– Er det mulig å øke marginene ytterligere?

– Det henger naturligvis sammen med markedsutviklingen, og hvordan vi vil lykkes med å gjennomføre vår strategiske plan de neste fem til ti årene. Jeg tror at lakseoppdrett har en spennende fremtid. De seneste 20 årene har akvakultur-sektoren vokst kraftig og den vil ha en enda større relativ betydning fremover, med voksende etterspørsel etter bærekraftig sjømat, sier han.

Ingen rentebærende gjeld

I 2018 omsatte oppdrettsselskapet for 3,2 milliarder danske kroner, med et operasjonelt driftsresultat på 1,1 milliarder danske kroner. Helt nederst i regnskapet var det igjen nesten én milliard kroner til eierne.

Bakkafrost venter at det totale slaktevolumet vil komme inn på rundt 54.400 tonn laks for 2019, mens i år er guidingen på 57.000 tonn.

Selskapet har pr. tredje kvartal allerede signert kontrakter på rundt 26 prosent av ventet slaktevolum i 2020.

Ved utgangen av tredje kvartal i fjor hadde Bakkafrost en egenkapitalandel på 68 prosent og var samtidig i en cash-posisjon, med netto rentebærende gjeld på minus 1,3 milliarder danske kroner.

Oppkjøp i Skottland

I slutten av september i fjor kjøpte Bakkafrost den skotske oppdretteren The Scottish Salmon Company, som er kjent for å være den oppdretteren med svakest operasjonell drift.

– Hvorfor gjorde dere oppkjøpet?

– Vi ser muligheter for å kopiere noe av det vi har lykkes med i Bakkafrost de seneste 20 årene. Videre tror vi at diversifisering av produksjonssiden kan være positivt, og vi ser også betydelige synergieffekter mellom selskapene, sier Jacobsen.

– Frykter du konkurranse fra landbasert oppdrett?

– Landbasert oppdrett vil være en del av fremtiden. Jeg tror imidlertid at en glad laks i et naturlig miljø, som vokser opp med de beste råvarene alltid vil ha en fordel i markedet og vil klare seg godt, sier konsernsjefen.

Sprik blant analytikerne

Ifølge Bloomberg har tre analytikere en kjøpsanbefaling på Bakkafrost, hvor Kjetil Lye i Handelsbanken er mest optimistisk med et kursmål på 746 kroner, etterfulgt av Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux, som mener Bakkafrost burde være verdt 700 kroner.

Det er riktignok overvekt av lunkne analytiker og henholdsvis fire og tre tallknusere ligger inne med hold- og salgsanbefalinger. Det gjennomsnittlige kursmålet er på 614 kroner, som indikerer en nedside på nærmere 7 prosent.

I en fersk analyse skriver Kepler Cheuvreux at de er imponert over slaktevolumet på 18.000 tonn laks på Færøyene i fjerde kvartal. Derfor justerer meglerhuset opp sitt estimat for inntjening pr. aksje med 12 prosent for 2019.

«Bakkafrost har slaktet mange store fisk i løpet av fjerde kvartal, noe som vil gi selskapet premiumpriser», heter det i analysen.

Utestenges fra Russland

Torsdag bekreftet den russiske veterinærmyndigheten, Rosselkhoznadzor, at laks fra Bakkafrost blir utestengt fra det russiske markedet fra og med 10. februar.

Bakkafrosts konsernsjef venter imidlertid at Russland vil åpne opp for selskapet igjen innen overskuelig tid.

– Derfor står antageligvis ikke hele omsetningen i 2020 i fare. Vårt bruttosalg i Russland frem til tredje kvartal lå på omkring 5 prosent av vårt totale salg, sier han.

Det betyr at utestengelsen trolig kan koste Bakkafrost mellom 240 og 340 millioner danske kroner i år.