Grieg-oppkjøp i Canada

Grieg Seafood har signert avtaler for kjøpet av Grieg Newfoundland AS i canadiske Newfoundland, går det frem av en børsmelding.

Newfoundland-prosjektet inkluderer eksklusivitet for lakseoppdrett i Placentia Bay, som har et oppdrettbart areal større enn Færøyene.

Prosjektet inkluderer foreløpig lisenser for 11 anlegg. Tre lisenser er godkjent, tre forventes godkjent i 2020, mens resten er i forskjellige stadier i søknadsprosessen. Prosjektet omfatter også et high-end anlegg for såkalt Recirculating Aquaculture System (RAS) under bygging.

Prosjektets langsiktige, årlige potensial for slaktevolum av atlantisk laks oppgis til 30-45.000 tonn.

Mål: 150.000 tonn

Ifølge meldingen ble Newfoundland-prosjektet initiert av Grieg Kapital AS og Per Grieg Jr., i samarbeid med deres lokale partner Ocean Choice International (OCI) i 2014. Grieg Kapital AS eies av majoritetseieren i Grieg Seafood ASA, Grieg Group.

Grieg Newfoundland AS eies i dag av Grieg Kapital AS (39 prosent), Kvasshøgdi AS (39 prosent), OCI (19,5 prosent) og Knut Skeidsvoll (2,5 prosent).

– De siste årene har vi fokusert på å bruke våre eksisterende lisenser – med hell. I år når vi målet vårt på 100.000 tonn. Nå er vi klare for neste trinn på vår vekstreise, sier toppsjef Andreas Kvame i en kommentar.

Grieg Seafoods mål er et slaktevolum på minst 150.000 tonn årlig innen 2025.

620,5 millioner nå

Oppgjør for første fase av produksjonsplanen inkluderer en upfront-betaling på 620,5 millioner kroner, med oppgjør i både kontanter og Grieg Seafood-aksjer.

Igangsetting av andre fase trigger et ytterligere potensielt vederlag på inntil 930 millioner kroner gjennom milepæler av slaktevolum som skal nås i løpet av de første ti årene etter transaksjonen.

Første milepælbetaling vil skje ved oppnåelse av planlagt årlig slaktevolum på over 15.000 tonn, den siste ved 33.000 tonn.

Milepælbetalingene vil utgjøre 43 kroner per kilo ved 15-20.000 tonn og 55 kroner kiloen ved 20-33.000 tonn.

