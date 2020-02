Reduserte marginer for Norway Royal Salmon

Norway Royal Salmons operasjonelle driftsresultat endte i fjerde kvartal på 136,36 millioner kroner, ned fra 233,07 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet per kilo endte på 16,71 kroner, mot 17,73 kroner per kilo i samme periode året før.

– Salget av Region Sør ble gjennomført den 16. desember 2019 og økte resultat etter skatt med en gevinst på 922 millioner kroner i kvartalet. Økte produksjonskostnader har redusert marginen i kvartalet, mens prisen på laks økte gjennom kvartalet, sier konsernsjef Charles Høstlund i en kommentar.

Han trekker frem at konsernet ved utgangen av kvartalet har 20 prosent høyere biomasse enn i samme kvartal året før.

Slaktet volum falt i kvartalet med 34 prosent – fra 13.783 til 9.070 tonn. Det fordelte seg med 8.243 tonn i Region Nord og 826 tonn i Region Sør.

For 2020 estimerer selskapet et slaktevolum på 37.000 tonn, noe som i så fall vil bety en økning på 36 prosent sammenlignet med slaktevolumet i Region Nord i 2019.

Styret i Norway Royal Salmon foreslår et utbytte på 10 kroner per aksje for 2019.

Norway Royal Salmon ASA (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 1.496,44 1.600,45 Operasjonelt driftsresultat 136,36 233,07 Driftsresultat pr. kilo 16,71 17,73 Slaktevolum* 9.070 13.783 Resultat før skatt 190,64 150,25