Analytikerne venter mer utbytte fra Mowi

Ni analytikere har regnet på hvordan Mowis kvartalsrapport vil se ut onsdag morgen.

Tallknuserne venter i snitt at utbytte vil bli 2,68 kroner pr. aksje mot 2,60 kroner samme tid i 2018. Mowis omsetning ventes å bli 1,11 milliarder euro, opp fra 1,10 milliarder euro i 2018, ifølge TDN Direkt.

Driftsresultatet er estimert til å falle til 164 millioner euro fra 213 millioner euro. Resultat før skatt beregnes til 156 millioner euro mot 176 millioner euro i 2018. Mowis nettoresultat regnes å bli 123 millioner euro i fjerde kvartal, ned fra 162 millioner euro i 2018.

Resultat pr. aksje tror økonomene at vil bli 0,24 euro, ned fra 0,32 euro.

To av ni sier kjøp

For helåret 2019 ventes det at omsetningen lander på 4,13 milliarder euro, opp fra 3,81 milliarder euro. For fremtiden spås det omsetning på 4,45 milliarder euro i 2020 og 4,65 milliarder i 2021.

To av ni analytikere har en kjøpsanbefaling på aksjen, mens seks anbefaler hold og en sier selg. Gjennomsnittlig kursmål er 228 kroner.

Deltagere: Berenberg Bank, DNB Markets, Exane BNP Paribas, Fearnley Securities, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets.