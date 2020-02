Grieg Seafood løfter tallene

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Grieg Seafoods inntekter i 4. kvartal 2019 kom inn på 2.390 millioner kroner, en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektsøkningen var hovedsakelig drevet av høyere slaktevolum og spotpriser.

Resultatet før skatt ble 642,9 millioner kroner i kvartalet, som var en forbedring på over 200 millioner kroner sammenlignet med året før.

Lakseoppdretteren økte dermed nettoresultatet med 150 millioner kroner i kvartalet, til 501 millioner, sammenlignet med året før.

Lavere resultat pr. kilo laks

Slaktevolumet kom inn på 25.342 tonn i kvartalet, en økning på 7 prosent sammenlignet med 23.682 tonn i 4. kvartal 2018. Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble løftet med 6 millioner kroner til 357 millioner i kvartalet.

Det ga et driftsresultat pr. kilo laks på 14,10 kroner, som var noe lavere enn resultatet på 14,81 kroner pr. kilo i tilsvarende kvartal året før.

Gjennomsnittlig realisert pris falt noe i fjerde kvartal, sammenlignet med kvartalet i 2018, hovedsakelig på grunn av lavere prisoppnåelse i Storbritannia og BC.

Lavere kostnader

Oppdrettskostnaden i perioden, totalkostnader knyttet til fisk som slaktes i kvartalet, var noe lavere sammenlignet med samme kvartal i fjor. Driftsresultatet fra de fire regionene inkluderer verdiskapning fra de respektive salgsaktiviteter i konsernets felleseide salgsselskap Ocean Quality.

Konsernsjef Andreas Kvame ser forbedringer langs konsernets resultat.

– 2019 var et begivenhetsrikt år for Grieg Seafood, preget av gode markedsforhold og kontinuerlig forbedring på tvers av all vår virksomhet. Denne trenden fortsatte i fjerde kvartal med spesielt sterke resultater i Rogaland og Finnmark mens våre langsiktige initiativer for å møte biologiske utfordringer i BC og Shetland ga fortsatt positive resultater. Spesielt på Shetland har kostnader holdt seg på et høyt nivå i kvartalet, men biologiske forbedringer førte til høyere overlevelsesrate.

Mål om 100.000 tonn i 2020

– For 2020 har vi en langvarig ambisjon om å nå 100.000 tonn slaktevolum med kostnader til eller under bransjegjennomsnittet, og når vi legger inn 2020 volummålet vårt er vi innen rekkevidde.

– Den operasjonelle utviklingen har imidlertid variert mellom regionene. Mens Finnmark og Rogaland har overgått forventningene, har kostnadene i BC og Shetland blitt påvirket av utfordrende biologi, noe som resulterer i noe høyere kostnader i disse regionene.

Grieg Seafood (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 2.390,3 2.130,9 Driftsresultat 357,3 350,7 Resultat før skatt 642,9 439,3 Resultat etter skatt 501,0 354,2