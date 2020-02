Carnegie-analytiker: – Selg Grieg Seafood. For stor risiko

Grieg Seafood la torsdag frem et fjerde kvartalsresultat som viste både et hopp i omsetning og bunnlinje, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. For 2019 var også samlet slaktevolum ny rekord på 83.000 tonn. Markedet har tatt godt imot rapporten og ved lunsjtid sendt aksjen opp 4,5 prosent til 139 kroner.

Analytiker Konrad Johnsen i Carnegie synes kvartalet er helt ok og på linje med forventningene, men at det er blitt for stor risiko i aksjen.

Hovedsaken er kjøpet av Grieg Newfoundland i Canada... Det ser ut som en transaksjon som jeg ikke ville ha gjort Lars Konrad Johnsen, Carnegie

– De leverer ok resultater i de norske regionene, men så er det fremdeles litt utfordringer i British Colombia (BC) i Canada og på Shetland. Man håper og tror at det skal gå i riktig retning. Det ser ut som det gjør det også, så alt i alt et kvartal på linje med det vi hadde ventet, sier Johnsen i Carnegie til Finansavisen.

Usikker på vekstmål

Grieg Seafood har opprettholdt guidingen på 100.000 tonn i slaktevolum for 2020 - en volumvekst på over 20 prosent fra i fjor.

– Med utfordringene som er i British Columbia og på Shetland, hvordan skal de nå målene?

– Volumveksten er i hovedsak en funksjon av at de har fått flere lokaliteter og bedre kontroll på biologien generelt sett i Norge.

– Men det er klart at vi er også usikre på, og jeg tror markedet er usikker på, om de klarer å levere på de målene man har satt for BC og Shetland med tanke på at de er dårligere historisk.

– Nå har selskapet 20 prosent mere volum i sjø som danner et bra grunnlag for å faktisk klare det målet, svarer Johnsen.

Nedgraderer til «selg»

– Du hadde en kjøpsanbefaling med kursmål 140 kroner på aksjen inntil i går. Nå har du nedgradert til «selg» med et kursmål på 115 kroner. Hva skjedde?

– Hovedsaken er oppkjøpet av Grieg Newfoundland i Canada, et selskap som i dag er eid av hovedaksjonær. Og jeg gjorde et jobb på hvor mye CAPEX (investeringer, red. anm.) trengs det der, og hva slags forventninger har jeg til pris oppnådd i ebit de neste fem årene.

– Med det CAPEX-behovet som ligger der, så synes jeg det ser ut som en transaksjon som jeg ikke ville ha gjort. Og det er noe som ødelegger verdiene med tanke på at CAPEX fort blir 2-3-4-5 milliarder for å nå målene de har satt seg. Så jeg ville ha lagt pengene mine på noe annet rett og slett.

Kjøp heller SalMar og Mowi

– Hvilke lakseselskaper har du som favoritter da?

– Jeg synes det er bedre risk/reward å eie SalMar der man har god visibilitet. Man kan også si det samme om Mowi, som er et stort selskap som betaler god yield (utbytte, red. anm.). Jeg synes risikoen rett og slett ikke er verdt dagens prising.