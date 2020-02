Grieg-sjefen overbevist om kjøpet av Grieg Newfoundland

Andreas Kvame, konsernsjef i Grieg Seafood, mener kvartalet har vært greit for lakseoppdretteren.

– Vi har hatt gode prestasjoner i Norge og til dels i British Columbia. Og så er vi ikke helt fornøyd med Shetland, sier Andreas Kvame, konsernsjef i Grieg Seafood, til Finansavisen.

Tap på Shetland

Lakseoppdretteren hadde et tap på 3,8 kroner pr. kilo laks på Shetland i kvartalet.

– Det er litt spesielt på Shetland, for normalt så har man jo et positivt driftsresultat pr. kilo laks, men på Shetland så har det derimot vært negativt med rundt 4 kroner i kvartalet. Hvordan skal dere ordne dette?

– Nei, det har vi jobbet med ganske lenge. Det er klart at det som vi høster nå i fjerde kvartal er noe som har lagt på kostnader i halvannet år. Grunnen til at vi hadde negativt resultat var to ting - det ene var at prisene var betydelig lavere enn vi hadde forventet, og så var snittvekten lav.

– Det som vi ser nå, og som kommer med en ny generasjon, er betydelig bedre.

Jobbet veldig mye

Grieg Seafood har guidet på 100.000 tonn i år, opp over 20 prosent fra i fjor. Selskapet skal blant annet vokse på Shetland som er trøblete og i British Columbia som også er en av de svakeste lokasjonene.

– Hvordan skal dere få til en slik vekst i år?

– Nå har det skjedd betydelig ting det siste året med tanke på å få til denne veksten. Vi har jobbet veldig mye med British Columbia og med Shetland. Den største veksten kommer i Finnmark og i British Columbia.

Overbevist om Newfoundland

Fredag kom det melding om at Grieg Seafood hadde kjøpt Grieg Newfoundland i Canada, med mål om å vokse til 150.000 tonn innen 2025.

– Dere er ganske glad i vekst. Hva er gameplan?

– Newfoundland ligger i Placenta Bay og er et område som er veldig likt Norge. Vi kommer til å benytte den beste kompetansen og bygge opp alt fra scratch.

– Det er ingenting på Newfoundland nå, det er bare et veldig stort område som egner seg veldig godt til oppdrett - det er vi veldig overbevist om.

– Den første laksen forventer vi å slakte i slutten av 2022.