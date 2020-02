Analytikere estimerer omsetningsdobling for Bakkafrost

Tirsdag morgen kommer Bakkafrost med sine tall for fjerde kvartal. Blant analytikere er det ventet solid resultatforbedring, ifølge TDN Direkt.

Estimater som Infront har hentet inn for nyhetstjenesten, viser at det ventes et operasjonelt driftsresultat på 506 millioner danske kroner for det færøyske lakseselskapet.

I fjerde kvartal 2018 var Bakkafrosts operasjonelle driftsresultat 231 millioner danske kroner.

Omsetningen estimeres til 1,48 milliarder danske kroner, en dobling fra fjerde kvartal 2018, da den var på 750,4 millioner.

Resultatet før skatt og nettoresultatet estimeres til henholdsvis 461 og 363 millioner, opp fra henholdsvis minus 4,9 og minus 6,6 millioner for ett år siden.

Høyere utbytte

Helårstallene for 2019 ventes å vise en omsetning på 4,39 milliarder, et operasjonelt driftsresultat på 1,42 milliarder og et resultat før skatt på 1,27 milliarder danske kroner.

Analytikerne estimerer også et utbytte på 9,27 danske kroner pr. aksje for 2019, opp fra 8,25 kroner for ett år siden.

Inneværende år venter analytikere en omsetning på 5,43 milliarder, et operasjonelt driftsresultat på 1,95 milliarder og et resultat før skatt på 1,80 milliarder danske kroner.

I 2018 var omsetningen til Bakkafrost 3,18 milliarder danske kroner. Det operasjonelle driftsresultatet var på 1,07 milliarder, mens overskuddet før skatt var på 1,18 milliarder.

To kjøpsanbefalinger

Infront har hentet inn estimatene fra de seks meglerhusene DNB Markets, Fearnley Securities, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Pareto Securities og SpareBank 1 Markets.

Av disse har to kjøpsanbefaling for Bakkafrost, ifølge TDN Direkt.

De fire øvrige opererer med hold-anbefaling. Deres gjennomsnittlige kursmål for Bakkafrost-aksjen er 659 kroner.

I 10:30-tiden mandag handles aksjen til 703,50 kroner på Oslo Børs. Den har steget rundt 70 prosent det seneste året.

Carnegie sier selg

Med det som ser ut til å ha vært en sterk avslutning på 2019 for Bakkafrost har forøvrig et annet meglerhus, Carnegie, valgt å justere opp kursmålet for lakseaksjen – fra 505 til 530 kroner.

Meglerhuset holder imidlertid på sin salgsanbefaling.

Carnegie synes verdsettelsen er strukket, og anbefaler å redusere eksponeringen, ifølge TDN Direkt.