Bakkafrost med operasjonell EBIT på 415 mill.

Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 415 millioner danske kroner i fjerde kvartal 2019, opp fra 230,5 millioner i samme kvartal året før. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Skuffer forventningene

Driftsresultatet var en del lavere enn estimater Infront hadde hentet inn på forhånd, som viste at det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 506 millioner danske kroner for det færøyske lakseselskapet.

Driftsinntektene ble 1.605 millioner danske kroner i kvartalet, som var noe høyere enn forventede 1.480 millioner danske kroner. Det var likevel over en dobling av driftsinntektene fra året før, som da kom inn på 750 millioner danske i fjerde kvartal 2018.

Nettoresultatet ble likevel kraftig forbedret fra året før. Resultat før skatt ble 271 millioner danske kroner, mot negative 7 millioner danske i fjerde kvartal 2018.

Justeringene av biologiske eiendeler utgjorde minus 103 millioner kroner i kvartalet, mot minus 240 millioner danske.

Lavere utbytte enn ventet

Selskapet foreslår et utbytte på 8,31 danske kroner pr. aksje, mens det ifølge TDN Finans var ventet et utbytte på 9,3 danske kroner pr. aksje.

Kontantstrømmen fra driften var -150 millioner danske kroner, mot -59 millioner i samme kvartal i 2018.