SalMar-sjefen holdt pusten i heis med fire kinesere på Hotel Continental

– Fjerde kvartal var et litt spesielt kvartal. Vi er fornøyd med underliggende kostnader i produksjonen vår, men av biologiske årsaker så måtte vi ta ut laksen mye tidligere enn det som var planlagt, og derfor ble det mindre størrelse på fisken, det ble mindre volum, og det økonomiske resultatet ble ikke som forventet, sier konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar om fjerde kvartalsresultatet onsdag.

Svært vanskelig å være analytikere

SalMars operasjonelle driftsresultat kom inn nærmere 200 millioner under analytikernes forventninger i kvartalet.

– Hva skal dere gjøre for å bedre resultatet fremover?

– Med den volatiliteten som er på lakseprisen, så er det svært vanskelig tror jeg å være en analytiker. Det at SalMar tok ut fisk tidligere enn det som var planlagt, slår ut sånn som det her. Så det tror jeg gjør det litt vanskelig for en analytiker å være i forkant på, svarer Witzøe.

Vil kjøpe vekst

Styret i SalMar har foreslått et utbytte på 21 kroner pr. aksje for 2019, som er ned to kroner i forhold til utbyttet i 2018.

– Hvis man ser på den nye trafikklysordningen med utdelingen av nye utviklingstillatelser - dere trenger jo økt volum for å bedre lønnsomheten. Er det planlagt store investeringer i auksjonene?

– SalMar har historie for vekst. SalMar ønsker vekst, og SalMar er rigget for vekst. Så vi vil være med på å kjøpe vekst.

– Men det har ingenting med utbyttet å gjøre. For 2019 så har styret bestemt 21 kroner i utbytte. Det utgjør nesten 95 prosent av resultatet for 2019. Det tror jeg våre aksjonærer og resten skal være fornøyd med, svarer Witzøe.

Holdt pusten i heis med kinesere

Coronafrykten i markedet herjer for tiden verdens børser.

– Vi hørte under presentasjonen at du fryktet viruset litt på vei inn til Continental i dag. Hva skjedde?

– Det var en litt mer spesiell frykt, og mer en personlig frykt. Det var en reaksjon da jeg gikk inn i heisen og der står det fire kinesere, og du tenker på corona med en gang. Jeg står og holder pusten i heisen fram til endelig heisdørene åpnes i riktig etasje og jeg kommer meg ut.

– Det er klart det der er litt mer fleip, men coronaviruset er en ekstra spennende sak i en ellers spennende oppdrettsverden.

– Er selskapet preget av frykten for coronaviruset?

– Nei, vi er ikke preget, men vi følger jo godt med. For øyeblikket så kreerer vi salma fordi vi er store på ulike retail-kjeder rundt om i verden. Det er klart at i områder som rammes av corona går ikke folk lenger på restaurant, men de går på butikken og handler, så sånn sett har vi ikke merket coronaviruset enda, men det der er noe vi må passe på, sier Witzøe.