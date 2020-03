Salmones Camanchaca økte driftsresultatet med 38 prosent

SE DIREKT – Webcast fra kvartalstpresentasjonen

Den chilenske oppdretteren Salmones Camanchaca leverte et operasjonelt driftsresultat på 34,3 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 24,8 millioner i tilsvarende periode i fjor.

– Driften var god i løpet av kvartalet med stabile oseanografiske forhold, kontroll på lakselusen og en gjennomsnittsvekt på 5,6 kilo. Kombinert med høyere slaktevolum og forbedret effektivitet innen prosessering, var vi i stand til å holde EBITDA på litt over 80 millioner dollar, i en periode med lavere priser og mer innsats for å holde lakselusen under kontroll, sier konsernsjef Ricardo Garcia Holtz.

Slaktevolumet kom inn på 24.101 tonn i kvartalet, opp fra 13.944 tonn i 2018. Det ga driftsinntekter på 139,3 millioner dollar, 45 prosent høyere enn i tilsvarende periode året før.

Salmones Camancacha (Mill. USD) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 139,3 96,0 Operasjonelt driftsresultat 34,3 24,8 Resultat før skatt 21,7 24,4 Driftsresultat pr. kilo 1,63 1,58 Slaktevolum i tonn 24.101 13.944

Skal øke

I hele 2019 slaktet Salmones Camanchaca 58.000 tonn fisk. For 2020 venter selskapet at slaktevolumet skal ligge på mellom 60.000 og 62.000 tonn. Av dette utgjør atlantisk laks et volum på mellom 56.000 og 57.000 tonn, mens coho-volumet vil være på 4.000-5.000 tonn.

Fredag ved stengetid ble Salmones Camanchaca-aksjen omsatt for 63 kroner. Det seneste året har kursen falt med nesten 25 prosent.