Carl-Emil Kjølås Johannessen: – Risikoen i caset øker

Søndag klokken 23.51 sendte det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire ut en børsmelding hvor det fremkommer at 227.000 laks gikk tapt i en arbeidsulykke. Foreløpige analyser tyder på at høyere nivåer av nitrogen enn ønsket er årsaken til dødsfallene.



Investorene var ikke nådeløse og svarte med å sable ned Atlantic Sapphire-aksjen 16,2 prosent til 93 kroner.

– Er dagens kursfall fortjent?

– I utgangspunktet er det et veldig begrenset antall fisk som går tapt i forhold til produksjonsplanene i USA. Det er veldig vanskelig å si i kroner og øre om kursfallet er berettiget. Men risikoen i caset øker når noe slikt skjer, og det er nok det investorene reagerer på, sier sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities.

Han har en kjøpsanbefaling på Atlantic Sapphire med kursmål 150 kroner.

Er forsikret

Ifølge Atlantic Sapphire er verdien av biomassen forsikret, men selskapet jobber med å vurdere den samlede finansielle effekten av hendelsen. Det er ventet at slakteinntektene vil settes tilbake med fire måneder på grunn av episoden.

Selskapet opplyser at både det danske anlegget og anlegget i Miami gjennomgår og har gjennomgått kontroller for å hindre at tilsvarende ulykker skal skje igjen.

Når fase 1 av Miami-fasiliteten fullføres i år med et forventet produksjonsvolum på 10.000 tonn laks pr. år, vil selskapet ha seks uavhengige systemer i USA, som begrenser enhver systematisk smitterisiko til rundt 15 prosent av total produksjon.

VERDIFALL: Gründer Johan E. Andreassen (avbildet) og Bjørn-Vegard Løvik har tapt rundt 500 millioner kroner på litt over en uke. Foto: Hilde Oreld

Kraftig verdifall

Atlantic Sapphire har vært en av børsvinnerne siden september i 2018. Aksjene til gründerne Johan E. Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik nærmet seg 1,4 milliarder kroner for litt over en uke siden.

Så kom coronaviruset med full styrke og skylte bort hele ni måneders kursoppgang. På én børsuke falt Atlantic Sapphire-aksjen fra 141,50 og helt ned til 100 kroner på fredag.

Mandag formiddag ble aksjen omsatt for 93 kroner, noe som priser gründernes aksjer til bare 891 millioner kroner. Det betyr et verdifall på nesten 500 millioner kroner i løpet av litt over en uke.

Også Tore Aksel Voldberg, Solon-sjef Simen Thorsen, Block Watne-arving Lars Nilsen, Sundt-arvingene og Johannson-familien har fått kraftig smekk den seneste uken.

Voldberg solgte seg imidlertid kraftig ned i forrige uke og dumpet over 56 prosent av Atlantic Sapphire-aksjene. Nå eier han oppdrettsverdier for 32 millioner kroner.