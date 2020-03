Skal samarbeide med Amazon

Samtidig som at en av verdens største sjømatmesser starter i Boston, Seafood Expo North America, lanseres merkevaren "MOWI Pure" på Amazon Fresh – en dagligvarebutikk på nett.

– Vi tror lakeindustrien har trengt et ledende merke til å utdanne og vinne tilliten til forbrukerne. Og et selskap som Mowi har ikke bare infrastrukturen, men har 50 år med erfaring til å føre "MOWI Pure" globalt, sier Joe Fidalgo, direktør for forbrukerprodukter i Mowi USA, i en pressemelding.

YouTube kommer også til å bli benyttet i lanseringen, og Mowi vil samarbeide med 19 forskjellige partnere gjennom 2020 for å skape videoinnhold som kan hjelpe forbrukerne med å lage og bearbeide produktet.