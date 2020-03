Brannslukking i Atlantic Sapphire

Mandag utviklet seg til å bli en marerittdag for aksjonærene i det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire. Like før midnatt søndag sendte selskapet ut en børsmelding om at 271.000 laks var døde på grunn av høye nivåer av nitrogen i Danmark.

Investorene var ikke nådeløse og svarte med å sable ned Atlantic Sapphire-aksjen. Klokken 15.39 var bunnen i ferd med å falle ut av aksjen og kursen sto i 85,40 kroner, etter et fall på 23 prosent.

Da bestemte ledelsen i Atlantic Sapphire seg for å finne frem brannslukningsapparatet og sende ut en børsmelding hvor det står at selskapet er i samtaler med en ledende finansinstitusjon om finansiering av 210 millioner dollar. Det tilsvarer nesten to milliarder kroner.

Og hva skjedde med aksjen? Jo, den spratt tilbake til 93 kroner, noe som «bare» gir et kursfall på i overkant av 16 prosent.

– Det primærinsidere som har sittet på informasjon som har ført til at de ikke har kunnet handle i aksjen. Flere av disse har ytret et ønske om å utligne denne informasjonen, sier finansdirektør Karl Øystein Øyehaug i Atlantic Sapphire.

– Positivt

Etter at børsmeldingen ble sendt ut tok det ikke lang tid før tallknuserne i Arctic Securities var på ballen. Meglerhuset sendte ut følgende budskap til sine kunder: «USA fase 2a potensielt fullfinansiert».

Ifølge Arctic Securities var capex (investeringer) for fase 2a estimert til å være på 115 millioner dollar i mai i fjor, og den seneste emisjonen sikret 42 millioner dollar.

«Det impliserer at utviklingen av fase 2a kan bli finansiert uten å hente mer egenkapital, noe vi anser som positivt», heter det i analyseoppdateringen.

Hvis Atlantic Sapphire inngår finansieringsavtalen, innebærer det at selskapet må flytte fra Merkur Market til hovedlisten på Oslo Børs innen utgangen av 2020. Oppdrettsselskapet forventer å inngå en «term sheet» i nær fremtid og vil komme med detaljert info i etterkant.

– Prøving og feiling

Det er ikke første gang laks dør på det landbaserte oppdrettsanlegget i Hvide Sande i Danmark, og i 2017 døde 300.000 laks på samme lokasjon.

– Det er åpenbart at det er dødsfallene som tynger aksjen i dag. Det er en risiko som har ligget i investeringscaset hele veien. Analytikerne har hittil estimert en sannsynlighet på mellom 30 og 50 prosent for suksess, sier investor Bjørn Wicklund.

Gjennom investeringsselskapet Orakel er han selskapets 38. største aksjonær, med aksjer for 36 millioner kroner.

– Det er et velkjent problem i landbasert oppdrett at man må klare å kontrollere vannkvaliteten. Her har selskapet tydeligvis ikke vært 100 prosent på ballen, og det blir straffet hardt av aksjemarkedet. Atlantic Sapphire har etter det jeg har forstått kjent til det siste problemet med nitrogen en stund, men de har tydeligvis ikke gjort nok, før det førte til massedød og dermed ble et stort problem for selskapet, sier investoren.

LANGSIKTIG: Investor Bjørn Wicklund mener landbasert oppdrett er en prosess med prøving og feiling, der man av og til får tilbakeslag. Foto: Ivan Kverme

– Er du fortsatt positiv til selskapet?

– Jeg har vært aksjonær i Atlantic Sapphire i fem år. Jeg er helt sikker på at landbasert oppdrett fungerer, men det er ikke noe «walk in a park». Det er en prosess med prøving og feiling, der man av og til får tilbakeslag, slik som man ser i dag, sier Wicklund.

Jeg er helt sikker på at landbasert oppdrett fungerer, men det er ikke noe «walk in a park» Investor Bjørn Wicklund

Biomassen forsikret

Ifølge Atlantic Sapphire er verdien av biomassen forsikret, men selskapet jobber med å vurdere den samlede finansielle effekten av hendelsen. Det er ventet at slakteinntektene vil settes tilbake med fire måneder på grunn av episoden.

Selskapet opplyser at både det danske anlegget og anlegget i Miami gjennomgår, og har gjennomgått, kontroller for å hindre at tilsvarende ulykker skal skje igjen.

Når fase 1 av Miami-fasiliteten fullføres i år med et forventet produksjonsvolum på 10.000 tonn laks pr. år, vil selskapet ha seks uavhengige systemer i USA, som begrenser enhver systematisk smitterisiko til rundt 15 prosent av total produksjon.

Positive analytikere

Sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities mener det er vanskelig å si hvorvidt mandagens kursfallet er fortjent.

– I utgangspunktet er det et veldig begrenset antall fisk som går tapt i forhold til produksjonsplanene i USA. Det er veldig vanskelig å si i kroner og øre om kursfallet er berettiget. Men risikoen i caset øker når noe slikt skjer, og det er nok det investorene reagerer på, sier han.

– ØKT USIKKERHET: Sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities. Foto: Ivan Kverme

Analytikeren har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 150 kroner. Også Arctic Securities og DNB roper kjøp og har kursmål på henholdsvis 140 og 150 kroner.

Kraftig verdifall

Atlantic Sapphire har gått som en kule på Merkur Market siden september i 2018. Aksjene til gründerduoen Johan E. Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik nærmet seg 1,4 milliarder kroner for litt over en uke siden.

Så kom coronaviruset med full styrke og skylte bort hele ni måneders kursoppgang. På én børsuke falt Atlantic Sapphire-aksjen fra 141,50 og helt ned til 100 kroner på fredag.

Mandagens kursfall gjorde vondt verre for gründerne, og en kurs på 93 kroner betyr at nesten et års kursoppgang er forduftet. Nå er aksjene deres verdt 888 millioner kroner, og den seneste uken har verdiene falt med rundt 500 millioner kroner.

Også Tore Aksel Voldberg, Solon-sjef Simen Thorsen, Block Watne-arving Lars Nilsen, Sundt-arvingene og Johannson-familien har fått en kraftig smekk den seneste tiden.

Voldberg solgte seg imidlertid kraftig ned i forrige uke og dumpet over 56 prosent av oppdrettsaksjene.