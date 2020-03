Atlantic Sapphire vil ta steget opp til Oslo Børs

Atlantic Sapphire AS er i diskusjoner med en ledende finansintitusjon i USA om finansiering av størrelsesorden 210 millioner dollar, eller 1,96 milliarder kroner etter dagens kurs. Innskuddet skal finansiere utestående gjeld og bistå med fremtidige utvidelser av lokalene for landoppdrettet laks i Miami.

Et av vilkårene for at finansieringen skal komme i havn er å flytte selskapet fra Merkur Market og inn på Oslo Børs innen avslutningen av 2020.

Lakseproduksjonen skal starte i tredje kvartal 2020 og målet er å produsere 10.000 tonn laks i året. Endelig årlig målsetting er 220.000 tonn produsert.

Atlantic Sapphire forventer å komme i mål med avtalen i nær fremtid.