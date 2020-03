Nå skal Alphabet-datter teste teknologi på Mowi-anlegg

Mowi har de siste tre årene, sammen med Alphabet X sitt datterselskap, Tidal, utviklet og testet et nytt sensorsystem. Etter en forsknings- og utviklingsfase er prosjektet nå klart for kommersiell validering, opplyses det i en børsmelding.

Teknologien skal nå testes på en rekke Mowi-anlegg i Norge.

«Tidal har utviklet et avansert sensorsystem for bruk i havbruksnæringen med tilhørende programvare som samler sanntids-informasjon om vektfordeling, fôringskontroll og automatisk lusetelling. Ved å ta i bruk ny kamerateknologi og maskinlæring kan systemet oppfatte og modellere fiskens atferd, miljøforhold og laksens helse over tid», skriver Mowi.

– Som verdens største havbruksselskap har vi et særlig ansvar for bidra til teknologiutvikling for å styrke våre konkurransemessige fortrinn og stadig forbedre vår produksjon av sunn og bærekraftig mat fra havet, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim i en kommentar.