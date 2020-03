Legger opp til videre vekst i laksenæringen

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i forbindelse med at det sender forslaget om innretning av auksjon av laksetillatelser på høring.

Departementet besluttet i februar at det kan tildeles vekst i ni av Norges tretten produksjonsområder for oppdrett av laks og ørret. Det meste av veksten skal selges på auksjon.

NFD foreslår i hovedsak samme auksjonsformat som i 2018 der det ble solgt tillatelser til høystbydende. Auksjonen er åpen og det er ikke satt begrensninger for hvem som kan delta eller hvor mye den enkelte kan kjøpe.

Det gis i tillegg mulighet for å oppgi avslutningsbud, som blant annet reduserer risikoen for at deler av veksten ikke blir solgt, ifølge meldingen.

Høringsfristen er 15. april.