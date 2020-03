Bakkafrost ble rammet av en kraftig storm på Færøyene som skapte store ødeleggelser på to av selskapets oppdrettsanlegg.

Det medførte at rundt en million laks gikk tapt, med en gjennomsnittlig vekt på 2,1 kilo. Ifølge børsmeldingen er både utstyr og fisken forsikret.

Hendelsen medfører at Bakkafrost må ta ned guidingen på slaktevolum med mellom 5.000 og 6.000 tonn for 2020. Selskapet har tidligere guidet et slatevolum på 57.000 tonn i år.