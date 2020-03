Femdobling på syv år

ÅLESUND: – Foredling er for de tøffeste gutta i klassen, og for å lykkes må du være kvass. Men samtidig er det her jeg tror det største potensialet for laksenæringen ligger, sier Roger Hofseth, gründer og adm. direktør i Hofseth International.

Selskapet er én av ti kandidater til Eksportprisen 2020.

Siden 2006 har han bygget opp et lakseimperium på Nordvestlandet. Et smoltanlegg til 200 millioner lar smålaksen klekkes ut og vokse opp i fjellvann fra Tafjordfjellene.

Seks oppdrettsanlegg ligger i Storfjorden, der Geirangerfjorden er en av fjordarmene.

På Sunnmøre ligger konsernets tre foredlingsanlegg, som er modernisert og bygget ut for nærmere 500 millioner kroner. Der fileteres, renses og røkes inntil 100.000 tonn laks årlig. I samme region ligger Hofseth Biocare, som lager lakseolje, proteinshake, kalsiumtabletter og andre høyraffinerte produkter av lakseavfall.

Den delen av konsernet er notert på Oslo Børs. Morselskapet og Roger Hofseth selv eier rundt 40 prosent av selskapet.

Konsernet omsatte i fjor for 4,2 milliarder, og er femdoblet siden 2013.

Hofseth International (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 4.178,3 3.402,6 Driftsresultat 283,8 32,0 Resultat før skatt – −69,9 Årsresultat – −62,7 Eiere: Roger Hofseth (45,1 %), Alliance Seafoods AB (14,0 %), Ola Holen (8,5 %), Initia AB (8,5 %), andre (23,9 %).

Gründertilværelsen har gjort Hofseth til en holden mann.

Kapital skrev nylig at han har en formue på rundt én milliard kroner.

Det betyr at sunnmøringen ligger godt an til å rykke inn på Kapitals liste over Norges 400 rikeste i år.

– Alle mente det ikke var lurt

I Kapital-artikkelen forteller Hofseth at han begynte som fisker som tolvåring.

I 2004 startet han sitt eget fiskeforedlingsselskap og tok kjemperisiko da han kjøpte et nedlagt meieri i Syvde utenfor Ålesund, og gjorde det om til fabrikk.

– Alle mente det å drive foredling i Norge ikke var lurt, og mange mener fremdeles det i dag. Men dette med automatisering går så fort at innen fem år er arbeidsstokken halvert, samtidig som produksjonen går opp, sier Hofseth til Kapital.

Hofseth viktigste milepæl kom i 2014, da han kjøpte selskapet Fjordlaks Aqua.

Det ble første steget mot å få styring på kvaliteten og best mulig råstoff med den beste historien for markedet.

Drømmer om vekst i oppdrett

I dag står foredlingsvirksomheten for rundt 60 prosent av verdiskapningen i Hofseth International. Rundt 15 prosent av fisken inn til foredlingsanleggene kommer fra egne oppdrettsanlegg.

– Når vi bearbeider fisken, benytter vi også restråstoffet i Hofseth Biocare. Drømmen er å oppdrette 50 prosent av fisken vi bruker, sier Hofseth.

I februar ble det kjent at oppdrettsnæringen på Sunnmøre og i Romsdal får rødt lys på grunn av for mye lakselus.

– Hvordan skal du klare å få vekst når dere egentlig må redusere volumet?

– Det ene jeg må si, er at det ikke er vi som har lus, men alle andre. Det skyldes arbeidet vi gjør på lusebekjempelse, men også at de naturgitte betingelsene i Storfjorden er spesielt gode.

– Men hvordan skal du vokse på oppdrett, helt konkret?

– Vi kan styrke og finjustere den driften vi har. Vi kan samarbeide tettere med lokale oppdrettere. Smolten kan være lengre i landanlegg, og vi har et løp gående for en ny visningskonsesjon, sier han.

En visningskonsesjon er til for at publikum skal få mer kunnskap om akvakulturnæringen, og oppdretteren setter opp båttransport ut til merdene.

Hofseths visningskonsesjon utarbeides i samarbeid med Atlanterhavsparken, et akvariumanlegg i Ålesund med 140.000 gjester årlig. Visningsanlegget blir arkitekttegnet, og skal ligge utenfor Valldal, nær turistmagnetene Trollstigen og Geiranger.

Hvis jeg hadde vært lus, hadde jeg vært nervøs. Den har mange rike uvenner Roger Hofseth

Vil ikke til sjøs eller på land

Hofseth Biocare har signert en intensjonsavtale om å bygge en fabrikk i Miami sammen med oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire.

Men bortsett fra det vil han hverken på land eller til havs med oppdrettslaksen.

Tre kjappe spørsmål – Hvorfor bør dere vinne eksportprisen? – Vi var pionerene for å få norsk sjømat til det amerikanske markedet. I dag har vi over 50 prosent av all lakseeksport til USA. Totalt eksporterer vi over 90 prosent av vår produksjon til USA, Europa og Asia, og samtidig er vi veldig opptatt av verdiskapning på norsk jord og positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. – Hvilken nytte har dere av de statlige eksportvirkemidlene? – GIEK har vært essensiell for vår vekst. De har mange gode ordninger, og har stilt opp for oss mange ganger. – Hvordan påvirkes dere av coronaviruset? – Foreløpig bare positivt. Vi har mange ekstra ordrer på fryst vare, selv om det er en vridning fra restaurant til dagligvarebutikk. Men vi har nok bare sett en brøkdel av effektene ennå. Hvis det blir fullt utbrudd i Europa, kan lakseprisen gå ned.

– Vi holder oss i inne i fjordene, som ut fra sine naturgitte forutsetninger er et stort fortrinn for norsk oppdrettsnæring. Den er ekstremt konkurransedyktig. Slik det foregår nå, er det for mange prosjekter i hytt og vær, sier Hofseth.

– Vi vil få vekst hvis næringen igjen får kontroll på lusen, og det vil vi nok. Hvis jeg hadde vært lus, hadde jeg vært nervøs. Den har mange rike uvenner.

Jeg synes det er forferdelig å oppdrette 50–70 millioner fisk i året, putte den inn i et miljø som ikke er naturlig, for deretter å sende den inn i kvernen etter at lusen er spist. Roger Hofseth om rensefisk

– Hva gjør dere med lus som er så smart?

– Dels skyter vi lusen med laser med teknologi fra Stingray Marine Solutions, men enda viktigere er innsatsen for å hindre at lusen kommer i det hele tatt. Storfjorden er kald og har mye ferskvann på grunn av snøsmelting. Det gir gode, naturgitte forhold.

– Hva med rensefisk?

– Det er jeg motstander av fordi jeg mener det er uetisk. Jeg synes det er forferdelig å oppdrette 50–70 millioner fisk i året, putte den inn i et miljø som ikke er naturlig, for deretter å sende den inn i kvernen etter at lusen er spist. Det er ikke bærekraftig.