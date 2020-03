NTS-datter varslet om produksjonsreduksjon

Mattilsynet har sendt ut varsel til to oppdrettsanlegg i Flatanger i Trøndelag om at tilsynsorganet vurderer å vedta midlertidig redusert produksjon på de to anleggene Kråkholmen og Kvalrosskjæret.

Det fremgår av en melding fra Mattilsynet fredag.

Anleggene eies av Bjørøya AS i samdrift med Midt-Norsk Havbruk AS. Sistnevnte er et heleid datterselskap av NTS.

Det opplyses at bakgrunnen for varslingen er langvarige luseoverskridelser.

NTS så lenge ut til å gå upåvirket gjennom coronakrisen, men fra 5. mars har det gått markant nedover også for havbrukskonsernet.

De siste tre dagene har NTS falt over 22,5 prosent på børsen, men det kan se ut som en snuoperasjon er i emning i morgentimene fredag. Aksjen er opp 3,8 prosent i det ellers positive markedet på Børsen i dag.