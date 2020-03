Atlantic Sapphire sikrer milliardfinansiering

Oppdrettselskapet Atlantic Sapphire har nå inngått en bindende intensjonsavtale med DNB for en senior sikret kredittfasilitet på 210 millioner dollar, tilsvarende cirka 2,1 milliarder kroner, opplyses det i en melding.

Fasiliteten består av et terminlån på 180 millioner dollar, samt en rullerende kredittfasilitet på 30 millioner dollar.

Gjeld og ekspansjon

Ifølge meldingen vil finansieringen bli brukt til å refinansiere selskapets utestående gjeld, som inkluderer et terminlån på 54 millioner dollar og en rullerende kredittfasilitet på 15 millioner dollar. I tillegg skal det finansiere utvidelsen av selskapets BluehouseTM-anlegg i USA, øke likviditeten, samt sørge for arbeidskapital til Atlantic Sapphires datterselskaper i Danmark og USA.

Fasiliteten vil i første omgang ha en varighet på 18 måneder, med en opsjon på ytterligere 18 måneder med visse betingelser.

– Vi er glade for å sikre en refinansiering til konkurransedyktige markedsvilkår sammenlignet med bransjen. For Atlantic Sapphire er dette et enormt tegn på støtte fra DNB, sier Atlantic Sapphire-sjef Johan E. Andreassen i en kommentar.

Selskapet melder også at de innen utgangen av året vil søke om flytting fra Merkur Market til Oslo Børs.

Atlantic Sapphire-aksjen endte fredag opp 6,76 prosent til 79,00 kroner. Den er imidlertid ned drøyt 43 prosent den siste måneden.