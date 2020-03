Varsler ekstraordinære coronatiltak for sjømatnæringen

USIKKER TRANSPORT: Nærings- og fiskeridepartementet varsler coronatiltak etter frykt for at det kan oppstå forsinkelser i transporten for norsk laks etter logistikkutfordringer i flytrafikken til Asia og USA, og over land til markedene i Europa. Bildet er av laks fra SalMar som blir lastet ombord i SAS-fly fra tiden før coronakrisen satte flytrafikken på bakken. Foto: Iván Kverme