Berenberg nedjusterer Salmar

Meglerhuset nedjusterer kursmålet til 405 kroner per aksje, men gjentar kjøpsanbefalingen, ifølge TDN Direkt.

I sin nye oppdatering trekker Berenberg frem svake prisnivåer på kort sikt og at det forventer lave europriser frem til september.

Samtidig forventer meglerhuset at sjømataksjen vil skyte fart med høyere etterspørsel og priser inn mot 2021.

Et annet positivt element Berenberg trekker fram er at driftsresultatet til Salmar historisk sett har vært rundt 30 prosent høyere per kilo enn konkurrentene. Meglerhuset forventer dermed at produksjonsvolumet opprettholdes, tross lavere prisnivå, melder TDN Direkt.

Resultatet per aksje for 2020 kuttes med 15 prosent på grunn av lavere laksepris og høyere fraktkostnader. Likevel har selskapet en direkteavkastning på nærmere 5 prosent, forutsatt utbetalt utbytte i 2021.

Salmar handles til 363 kroner per aksje og aksjen er ned 19,21 prosent i år.