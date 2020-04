Meglerhus nedgraderer sjømataksjer

Torsdag la Nordea Markets frem en ny sektorrapport der det nedgraderer flere sjømatselskap. Meglerhuset peker på at virussituasjonen fører til en helt ny type usikkerhet for oppdretterne, og at HoReCa-segmentet (hotell og restaurant) har stupt og stoppet opp, mens dagligvare har økt, skriver Nordea Markets. Det melder TDN Direkt.

Nordea Markets ser et fall i etterspørselen på 15 prosent og det senker samtidig tilbudsestimatene for de to neste årene med 1,5 prosent, fra 5,5 til 4 prosent. Meglerhuset tror tilbudsveksten vil gå ned fordi oppdretterne vil legge seg på en mer konservativ vekststrategi.

Samtidig kommer Nordea med nye prisestimater og det antyder en laksepris på 4,5-5,0 euro for inneværende og neste år, mens den tar seg opp noe til 5,5 euro i 2022. Det langsiktige estimatet er 58 kroner.

Meglerhuset opprettholder Bakkafrost som toppvalget og det har en hold-anbefaling på selskapet.

Aksje Anbefaling (tidl) Kursmål

Austevoll Hold (kjøp) 80

Bakkafrost Hold (kjøp) 520

Grieg Salg (hold) 90 (160)

Lerøy Hold (kjøp) 54

Mowi Salg 140 (210)

NRS Salg (hold) 150

Salmar Hold 370

Salmones Hold 56