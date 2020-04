Arctic Securities røper sin sektorfavoritt

Arctic Securities' favorittaksje innen sjømat er Lerøy Seafood, ifølge TDN Direkt. Aksjen er også med i DNB Markets' ukesportefølje.

Lerøy Seafood rapporterte i morges at de hadde et slaktevolum på 39.400 tonn i 1. kvartal, opp fra 32.300 tonn samme tid i fjor. Selskapet opprettholder slaktevolumet for helåret.

Arctic Securities peker på at med høyere slaktevolum enn ventet i første kvartal, støtter det opp om prisestimatet for 2020, ettersom meglerhuset venter at første kvartal vil gi høyeste pris i år, rapporterer TDN Direkt.

SpareBank 1 Markets lot seg spesielt overraske over slaktingen i nord, som kom inn på 8.500 tonn i første kvartal. Det er 22 prosent høyere enn meglerhusets forventning, ifølge TDN Direkt.

«Det kommer trolig som følge av veldig kalde temperaturer og forsert slakting som følge av vintersår. Dette har slått negativt ut på prisoppnåelsen i kvartalet, men vi forventer fortsatt at regionen vil være den mest profitable med en ebit pr kilo på 30 kroner, mot 26,5 kroner for hele selskapet», uttaler analytiker Thomas Myrholt.

Lerøy Seafood-aksjen er ned 11,08 prosent hittil i år.