DNB Markets anbefaler kjøp av lakseduo

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 1,6 prosent til 746,40 tirsdag ettermiddag, og får drahjelp fra blant andre sjømatsektoren.

Sjømatindeksen markerer seg med over 2,3 prosent oppgang, og vi merker oss Norway Royal Salmon som klatrer 6,5 prosent til 224,60 kroner etter påskens slakteoppdatering.

En ny resultatsesong står for døren, og DNB Markets skriver ifølge TDN Direkt i en ukentlig kommentar at flere av rapportene for oppdretterne for første kvartal vil være «irrelevante», med fokuset heller rettet mot utsiktene og hvor sterke balansene er.

Mowi kutter utbyttet?

De første oppdretterne ut er Bakkafrost (5. mai), Grieg Seafood (7. mai), Norway Royal Salmon (12. mai) og Mowi (13. mai).

Meglerhuset opprettholder kjøpsanbefalingen på Mowi med kursmål 200 kroner. Utbyttet estimeres fortsatt til 2,60 kroner per aksje, men sannsynligheten for en reduksjon eller en utsettelse karakteriseres ifølge nyhetsbyrået som høy.

DNBs største laksefavoritt, målt i prosentvis oppside, er Merkur Market-noterte Atlantic Sapphire. Kursmålet på 150 kroner indikerer en oppside på 45 prosent fra dagens nivåer.

Mowi stiger 1,6 prosent til 174,80 kroner på Oslo Børs tirsdag ettermiddag, mens Atlantic Sapphire spretter opp over ti prosent til 103,50 kroner.