Etter en 14 dagers forsinkelse vil det planlagte oppkjøpet av Grieg Newfoundland nå gjennomføres, opplyses det i en børsmelding.

Forhåndsbetalingen er på 539,1 millioner kroner. Av dette vil 250 millioner kroner bli gjort opp i en rettet emisjon mot Grieg Aqua AS, Kvasshøgdi AS, Knut Skeidsvoll og 10546569 Canada Inc. Tegningskursen er satt til 140,052727 kroner.