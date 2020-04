Pareto er bull på sjømat - anbefaler kjøp av 12 aksjer

Meglerhuset tar ned 2020-estimatene med 25 til 40 prosent, men anbefaler likevel 12 aksjer innenfor sektoren, ifølge TDN Direkt.

Pareto Securities mener at den svake kronen er en positiv aktor med tanke på prisoppnåelse.

«Etter et kursfall på rundt 20 prosent i norske kroner og 30 prosent i euro siden toppen i februar, synes vi verdsettelsen i alle sjømataksjene vi dekker er attraktive. Sektoren handler på 11 ganger vårt 2021-estimat for resultat pr. aksje, mot et snitt på 13 ganger de siste to årene», skriver Kjølås Johannessen.

Grieg Seafood, SalMar og Lerøy Seafood trekkes frem som favorittene i sektoren på grunn av høyt aktivitetsnivå og attraktiv verdsettelse, ifølge TDN Direkt. Samtidig oppgraderes Bakkafrost, Mowi og NTS fra hold til kjøp.

Her er Pareto Securities' kursmål på sjømataksjene. Alle har kjøpsanbefaling: