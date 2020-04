Russland vurderer å oppheve importforbud

Den russiske viselandbruksministeren Oksana Lut uttalte fredag, ifølge Reuters, at Russland vurderer et forslag fra en lokal fagforening for fiskere om å oppheve forbudet mot vestlig fiskeimport, melder TDN Direkt.

-Vi spurte fagforeningen om å beregne den økonomiske effekten av dette tiltaket for å estimere hvor mye selskaper vil tjene på dette, og hvor mye skatt som vil gå til budsjettet, sier Lut ifølge nyhetsbyrået.

Forbudet trådte i kraft i 2014.

-Etter det vil vi legge frem vurderingen til økonomi- og finansdepartementet, og så, hvis effektene blir bekreftet, vil vi diskutere muligheten for relevante beslutninger, la Lut til.